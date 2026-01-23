天文台｜寒冷天氣警告取消 明日天氣介乎14-19°C 下周一有幾陣雨

天文台於上午11時45分取消寒冷天氣警告。天文台表示，現時影響華南沿岸的東北季候風會在明日逐漸緩和，該區早上天氣仍然相當清涼，日間氣溫回升。根據天文台9天天氣預告，明日天氣介乎14至19度，吹東北風4級，稍後東風4級。周一最低氣溫18度，預料有幾陣雨。

天文台預料季候風會在明日稍後逐漸被一股偏東氣流取代。受該清勁至強風程度的偏東氣流影響，下週初廣東沿岸雲量增多，較為潮濕。而一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。根據天文台9天天氣預測，下周一(26日)天氣回暖，氣溫介乎18至21度，周二(27日)最高氣溫更達23度，周三(28日)至周日(2月1日)天氣同樣溫暖，最高氣溫均有2字頭，除星期日(2月1日)最低氣溫16度外，其他日子的最低氣溫均有17、18度。下周五(30日)及周六(31日)多雲，有一兩陣微雨。

天文台預料今日大致多雲。下午部分時間天色明朗及乾燥。吹和緩東北風。展望明早仍然相當清涼，日間部分時間有陽光，氣溫回升。星期日風勢較大，隨後一兩日較為潮濕。

