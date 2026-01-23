每日雜誌｜偽造名片出示假「銀行委託信」 騙徒假冒收數公司職員瘋狂追債 至少40人接電話 苦主心急誤信失數萬元

年近歲晚，慎防騙案。有收數公司報稱，遭騙徒假扮其公司的職員四出向市民追債。騙徒除偽造其公司名片，更出示印有市民個人資料的偽造「銀行委託信」，以加強說服力。過去3星期，該公司接獲40名市民查詢，方揭發遭冒充，隨即報警並發出澄清聲明。據知，多名市民因一時心急誤信「追債電話」，損失數萬元；有苦主自責疏忽大意，在欠款未償還下被騙財，蒙受雙重損失，亦有借貸的市民擔憂個人資料外洩，遭犯罪集團挪用。有大律師形容事件是追債電話騙案的「進化版」，提醒市民保持冷靜，謹慎查證。

遭冒名的收數公司近日多次在社交媒體發出聲明澄清。

被偽冒的收數公司為「力高企業管理」，其負責人Nicole指，公司從事債務管理，包括公司之間的債務事宜、租務糾紛、背景查證及調解服務。對捲入懷疑騙案，她稱公司高度重視，初步相信不涉及生意糾紛或與前員工的紛爭。由於每日均接獲市民致電查證，她感到事態嚴重，已報警備案，並於過去2周兩度於社交媒體發出澄清聲明。

Nicole稱，綜合多名受害人所述，騙徒為博取信任，轉發一張印有其公司名字及標誌的名片，冒充「財務管理部助理客戶經理鐘X豪」追債。另有市民反映，騙徒持有印有其姓名及身份證號碼等個人資料、聲稱受銀行委託的追債文件。她強調，公司從未聘請該名男子，亦沒有替銀行追討欠債，「當市民（向我們）查詢這2點，已知道對方遇到騙徒。」

出言威嚇「上門等你」

遇騙市民A通過訊息向《星島》詳述事發經過。A指，1月初接獲一名男子來電，對方自稱是銀行職員，指委託「力高企業管理」向他追討欠款；半小時後，一名操內地口音、自稱為「力高企業管理職員鐘X豪」的男子致電，不斷催促他付清整筆欠款，更威嚇稱「若有意拖延，會上門等你」。

有受害人詳述遇騙經過。

市民A本身確有欠債，他稱當時正值工作會議，無暇與對方詳談，加上對方出示銀行委託文件，便信以為真。期間對方突然提出可先還1萬元的「折衷方案」。為息事寧人，他情急下應對方要求，透過「轉數快」將款項轉入對方提供的私人銀行戶口。

A指，會議完結後定下神來，想起事態有異，立刻致電「力高」查證，才知懷疑受騙並報警。他歎言，欠債未還又破財，連原本打算用作還債的款項亦被騙去，自責疏忽之餘，更感年關難過。他續稱，「鐘X豪」其後仍多次致電追債，使他不勝其煩，故告知對方已報警，着其收斂勿再滋擾，但對方仍繼續致電追債，最後他封鎖對方電話號碼不再接聽。

騙徒向市民發出偽造名片，報稱為「財務管理部助理客戶經理鐘X豪」，惟每張名片留下不同電話號碼。 受訪者提供

昨日下午，Nicole接獲工程公司負責人B致電查詢，其遭遇與市民A近似，騙徒轉發印有「力高」名稱及公司標誌的委託文件，要求即時還清所有欠款，其後突然提供先還1萬元方案，B轉款後致電「力高」查證方知受騙。

受害公司接獲40宗查詢

過去3星期，「力高」共接獲40宗查詢，最新個案發生於昨日下午，當事人被騙走1萬元。查詢者背景各異，包括有貸款在身的市民、已還清款項者，甚至從未借貸者。據了解，多名遇騙市民是須定期還款的市民，因擔心事件鬧大，急急付款而「中招」。

Nicole提到，本月初至月中是市民查詢高峰期，幾乎每天都接到查詢電話，近日雖有減少，但過去4日仍有多人查詢。她指，並非人人被誤導，中年女子C亦接獲該男子致電，對方以粗言穢語催促她付清14.3萬元欠債，但女事主十分鎮定，要求對方出示公司名片及相關文件，掛線後隨即向「力高」查證，確認並無此事後，未再接聽對方電話，力保不失。

騙徒發出的偽造追債委託文件，印有市民的姓名及身份證號碼等個人資料，並附有簡體字印章。 受訪者提供

然而，騙徒掌握詳盡私隱仍令不少人恐慌。Nicole表示，來電查詢的市民中，部分從未向銀行借貸，最擔心騙徒已掌握其個人資料，挪用到其他違法事項上，隨時惹上官非。

本周一晚上，中年女子D致電「力高」，指當日下午接獲自稱「力高」職員的追債電話。D透露，過去曾向銀行借貸，但1年多前已還清所有欠債，對突然接獲追債電話感到可疑，但因對方能說出其姓名及身份證號碼等資料，令她擔心有詐，求證後才知自己成為騙徒獵物。

市民憂個資外洩遭挪用

對騙徒成功取得其公司的名片，Nicole懷疑與去年12月30日一個可疑查詢有關。她憶述當日接獲一名自稱從事裝修工程的人士，查詢追討債務的收費，期間曾要求她傳送公司名片作證，惟其後致電對方跟進，發現電話已停止服務，懷疑有詐，便立刻在通訊軟件中刪除名片。

惟3日後，她陸續接獲市民查詢電話。她事後取得多張騙徒使用的名片，名片上的電話號碼各有不同，其中一張與上述裝修工程人員的電話相同。她嘗試致電其他電話號碼，發現全部無法接通。她估計，去年底騙徒扮作客人致電她騙取名片，再自行偽造向市民行騙，「想不到收數公司都成為騙徒獵物」。

警方發言人指，本月15日接獲市民報警指懷疑遇騙，正展開調查，暫列雜項事件。

疑涉集團式操作 「快打慢」形式擾亂思緒

大律師陸偉雄提醒市民，銀行或財務公司委託收數公司討債，一般要求所有款項必須交付到相關金融機構的指定付帳戶口，絕不會要求將款項轉帳到私人戶口，呼籲市民提高警覺。

大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。

他形容，此次事件是同類案件的「進化版」。他指，騙徒常以「快打慢」的形式擾亂市民思緒，故提醒有欠債的市民，若收到追債電話應保持冷靜，聯絡欠款機構查證是否曾委託追收數，「不要貿然付款，fact check（查證）很重要」。

陸亦指，騙徒手法甚周密，從冒充收數公司到偽造職員證及委託文件等可見一斑。他指，騙徒涉嫌干犯「欺詐」及「製造虛假文書」。他補充，騙徒要求市民將欠款轉帳至私人戶口，恐已涉嫌干犯俗稱「洗黑錢」的「處理犯罪得益」嚴重罪行；從已有多達40人接獲相關電話，他相信背後涉及有組織的犯罪活動。

年近歲晚收數旺季 業界：騙徒活躍高峰期

收數公司負責人「強哥」指，農曆新年前夕，不少公司要「埋數」，以發放雙糧給員工，而企業間互相拖欠款項甚為常見，不少公司會在這1至2個月委託收數公司，協助追收欠款。他續稱，近年市道不景，不少公司因周轉不靈，即使延長還款期仍未能如期付款，令同業經常上門追款。

強哥指出，年關將至，亦是假冒收數公司騙案的高峰期。他指，行內所知，有一批過去曾從事收數工作的人士為「搵快錢」，於農曆年前致電曾被討債的「債仔」行騙。他解釋，經濟不景下，不少市民借貸，亦有市民以「新債蓋舊債」，加上欠債市民亦害怕農曆年間有債主上門，不想丟臉及驚擾拜年的親友，騙徒看準這種心理，在年關前密集致電催促，成功逼令不少市民還款。

強哥斥責，這批騙徒冒債主之名行騙，騙取市民擬用於還債的金錢，令受害人陷入雙重損失，十分可恥。

記者：關英傑