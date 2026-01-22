Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署拘莊臣控股高層及分判商14人 涉外判清潔合約貪污 消息：被捕者包括莊臣CEO

社會
更新時間：21:17 2026-01-22 HKT
上市公司莊臣控股有限公司（1955）今晚（22日）發公告表示，廉署昨日（21日）拘捕「莊臣控股有限公司」3名僱員，包括一名高級管理層及兩名僱員，以調查相關僱員觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》第 9(1)條。「莊臣」表示，鑑於調查，董事會昨日已決議即時暫停相關僱員的所有營運、行政及執行職務及權力，直至另行通知為止。據業界消息指，被捕的高管為該上市公司行政總裁CEO，根據莊臣控股有限公司官網，現任行政總裁為封志宏。

莊臣控股今早於聯交所暫停買賣

「莊臣」為本港大型環境衞生服務供應商，今日( 22日 )上午9時正於聯交所短暫停止買賣。

廉署拘高層及分判商14人涉外判清潔合約貪污

廉政公署發言人回應傳媒查詢時證實，日前拘捕14名人士，包括一間提供清潔服務的上市公司一名高級管理層成員及兩名經理級僱員，懷疑他們串謀向三間分判商收受利益，以批出多份合約予該些分判商。有關合約涉及上市公司為商業機構提供的服務，以及向上市公司提供車輛及相關維修保養，但並不牽涉與政府簽訂的合約。

廉署：不牽涉與政府簽訂的合約

被捕人士分別為6男8女，年齡介乎24至57歲，包括上述上市公司三人士，以及分判商的東主及職員，他們涉嫌觸犯《防止賄賂條例》，串謀詐騙及處理懷疑犯罪得益罪行(俗稱「洗黑錢」)。

檢走證物包括現金100萬元及估值逾1,000萬元名錶

廉署人員在行動中搜查多個地點，包括上市公司及涉案分判商的辦公室及被捕人士的住所，並檢走多項證物，包括現金約100萬元及大量名貴手錶。該批手錶估值逾1,000萬元，涉嫌被用作「清洗」涉案賄款及相關犯罪得益。

廉署調查又發現，其中一名上市公司被捕人士涉嫌透過家人購置三個住宅物業，當中約800萬元資金來自其中一名分判商東主。由於調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。該上市公司在廉署採取執法行動期間提供全面協助。

按公司網頁，香港莊臣控股有限公司(「莊臣」)（股份代號：1955）是大型環境衞生服務供應商，過去承接了許多大型項目，包括樓宇、公園及康樂中心、街道及教育機構清潔項目，隨著社會發展及大眾對生活質素的要求逐漸提高，環境衞生服務需求日益提升，莊臣在原有的環衞服務上，為不同客戶層提供各類型切合需要的增值服務。

