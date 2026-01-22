Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫海難死因│政府: 海事處將認真研究跟進裁判官建議 港燈 : 已實行多項措施包括驗收新船機制

社會
更新時間：19:54 2026-01-22 HKT
發佈時間：19:54 2026-01-22 HKT

南丫海難死因審結，死因裁判官周慧珠裁定39名罹難者「非法被殺」，同時向涉案包括海事處、財利船廠及港燈等給予建議。政府發言人回應時表示，尊重死因庭裁決，並會仔細研究和認真跟進判辭，同時向死者家屬致以最深切的慰問。事故發生以來，政府對事故進行了兩項調查，包括由根據《調查委員會條例》成立的事故調查委員會所作的調查和由前運輸及房屋局領導進行的內部調查，以及接納了各項調查的專家報告。

政府指海事處將認真研究跟進死因裁判官的建議。資料圖片
政府指海事處將認真研究跟進死因裁判官的建議。資料圖片

全面落實五大類措施  加強保障海上安全

局方一直督促海事處努力跟進調查委員會及專家提出的建議，並採取系統性方針，全面落實五大類措施，以加強保障海上安全，避免類似事故發生。相關措施包括：
　
（一）提升船上安全規範：包括規定所有載客船隻的水密門須裝設警報器、規定水密門標示的要求、改善救生衣標示和放置位置，以及訂明座椅固定於甲板的標準等；

（二）提升圖則審批和驗船水平：包括就本地船隻增設專責圖則審批小組；引入標準化驗船及圖則審批程式，以及實施建造高風險船隻質保計劃（ITP），規定船廠、船東與海事處三方在建造高風險船隻前，須就重要測試項目及相應的驗收準則達成共識，以釐清在設計及規管要求上的誤解或不明之處，確保全船水密性和符合規管與合約要求；

（三）提升業界運作安全：包括推出成人和兒童兩用救生衣、制訂《海上安全（酒精及藥物）條例》來規管海上醉駕和藥駕行為，以及強制規定船上瞭望安排等；

（四）加強業界專業水平及安全文化：包括推出快速客船批註，以提升相關船隻上船長和輪機操作員的航行操作及緊急應變能力，以及引入本地船舶安全管理系統等；以及

（五）系統性改革海事處管理及監管制度：包括加強海事處職員的專業培訓、推出電子驗船系統，以及實施電子證書等，以提升工作效率和質素。

政府稱海事處已加強與業界就海上安全相關事宜上的溝通。資料圖片
政府稱海事處已加強與業界就海上安全相關事宜上的溝通。資料圖片

至於涉事海事處職員的責任，前運輸及房屋局已於2014年4月把內部調查報告轉交公務員事務局跟進，而公務員事務局已按前運房局報告的建議和律政司的相關法律意見，根據紀律程序採取行動並完成跟進相關個案。另有兩名涉事海事處職員刑事罪名成立，被判入獄。

海事處已加強與業界就海上安全相關事宜上溝通

針對死因裁判官給予海事處的建議，包括（一）與船廠、海上運輸服務營運商及相關專業團體定期接觸，或透過發出簡易指引或澄清，以確保他們了解相關規例的實施方法；（二）實施新制度，要求船東在定期驗船前確認在上次驗船後沒有被改裝；（三）繼續檢視海員的工時和休息安排，尤其專注於查找日常運作上的疲勞風險，而過程中應諮詢主要渡輪服務營運商，以及應繼續利用本地船隻諮詢委員會的平台作相關討論；以及（四）向業界發放死因裁判官給予財利船廠的建議資訊，海事處將認真研究跟進。

就第一項建議，海事處一直加強與業界溝通，並已實施本地安全管理系統，以主動風險管理的方針，加強與業界就海上安全相關事宜上的溝通；有關第二項建議，海事處正積極籌備在目前驗船制度下，要求船東在驗船前確定船舶沒有作未獲允許的改裝；就第三項建議，政府會檢視本地船隻海員的工作環境及情況，並會充分諮詢相關持份者的意見；就第四項建議，海事處會就此與其他船廠聯繫。發言人表示，政府將繼續與業界攜手合作，協力提升海上安全。

港燈 : 已進行多項安全管理措施及優化制度  包括驗收新船機制

而港燈回應尊重死因庭裁決，並稱已按2013年調查委員會等建議，檢討並進行多項安全管理措施及優化制度，包括驗收新船機制。

港燈就死因研訊回應指，尊重死因庭的裁決，表示今次事故對公司而言極為沉痛，亦已再一次向已離世的同事和其他罹難者的家屬致以最深切的慰問。港燈提及，事故發生後，已即時根據2013年調查委員會的建議及其他建議全面檢討並落實多項安全及船隊管理措施，包括驗收新船的機制、提升船隊的設備及安全標準、優化內部審核和安全制度，務求進一步保障乘客及船隊安全。港燈補充，會仔細審視判辭內容，並評估任何可以進一步提升安全及管理水平的空間，在可行的情況下予以落實。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
9小時前
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
9小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
11小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
9小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
10小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
6小時前
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
突發
1小時前