教育及職業博覽│司法機構首次參與 3職系代表周五分享工作經驗及晉升前景

社會
更新時間：19:34 2026-01-22 HKT
發佈時間：19:34 2026-01-22 HKT

司法機構首次參與教育及職業博覽，以推廣法庭運作支援服務領域的就業機會。司法機構今日（22日）起一連四日在香港會議展覽中心舉行的教育及職業博覽設置專屬攤位，旨在加深公眾認識司法書記、法庭傳譯主任和執達主任的法庭支援工作，並藉此機會展示在法庭運作中應用科技。

潘兆初和梁悅賢今為司法機構攤位揭幕

高等法院首席法官潘兆初和司法機構政務長梁悅賢今日為司法機構攤位揭幕，並鼓勵年輕人如有志從事促進有效執行司法工作的職業，可申請司法機構的相關公務員職位。

司法機構的攤位採用模擬法庭設計，重點介紹司法機構3個公務員職系的主要工作，包括司法書記、法庭傳譯主任和執達主任。其他特色包括互動遊戲、資訊豐富的展板、主題短片、附設道具的拍照區，以及紀念品派發，送完即止。歡迎市民，尤其是求職者到場參觀。

3職系司法機構代表明午分享工作經驗及晉升前景

來自以上3個職系的司法機構代表將於明日（23日）下午3時30分舉行的職業講座分享環節上，分享他們日常支援法庭運作的工作經驗及晉升前景。

「教育及職業博覽2026」於香港會議展覽中心展覽廳1D及1E舉行，免費入場。司法機構的攤位設於展覽廳1D（攤位編號1D-C16），開放時間為今日至星期六（24日）上午10時至晚上7時，以及星期日（25日）上午10時至晚上6時。

