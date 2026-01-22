繼父涉4度藉口「身體檢查」非禮圖姦12歲繼女 事後抹淨事主下體後稱「檢查完畢」

繼父在天水圍住所多次藉「身體檢查」為名，趁12歲繼女洗澡期間「檢查」下體有否洗乾淨，3度乘機非禮，包括指插陰道，更疑曾將潤滑劑擠到繼女下體企圖強姦。被告否認企圖強姦及非禮等4罪，案件今於5男2女陪審團席前開審。女事主在錄影會面中憶述繼父指要監督她「沖涼」，共浴後又說要檢查其下體是否清潔，另一次洗澡事件後則感到「叔叔下體想插入嚟我個窿度」，被告完事後稱「檢查完畢」。

被告C.C.P.被控一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻⾏為、兩項非禮及一項企圖強姦罪。四罪發生於2021年9⽉至2023年8⽉期間，地點為被告與女事主同住的天水圍住所。

控辯雙方承認事實指女事主X於2008年4月在香港出生，現年17歲。X生母於2021年起與被告交往並同居，2023年結婚。警方接報後上門以非禮及企圖強姦罪拘捕被告，並檢取潤滑劑作為證物。

稱遭被告指插陰道「檢查」是否清潔

控方在庭上播放X的錄影會面紀錄，X稱被告為「叔叔」，她憶述多次在洗澡期間遭被告闖入浴室拉開浴簾，聲稱X生母要求他監督X「沖涼」，故與她共浴。她完成洗澡後拿不到睡衣，被告指X的睡衣放在父母房中，被告蹲下並聲稱要檢查X下體是否清潔，以手指插入X陰道，令X感到疼痛，惟被告則稱「係痛啲但都要檢查」。

X又指她曾有一次洗澡時，被告再度闖入浴室與他共浴，X為了找睡衣又進入父母房中，她感到有異物觸碰到其陰道口 ，認為「叔叔下體想插入嚟我個窿度」，她感覺到「有嘢唧咗入我下體」，感覺冰涼，其後又感到有東西「好熱」。X稱「好痛」，被告便指「唔搞住」，但被告反覆重複行為，X感受到有液體碰到其下體。被告拿紙巾抹乾淨X下體，並聲稱「檢查完畢」。X指此後被告已沒有再對她做此類猥褻行為，惟X曾因事件而尋求心理醫生協助。

案件編號：HCCC182/2025

法庭記者：劉曉曦