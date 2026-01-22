發片指長者用扶手電梯致輪椅翻側 譏「廢老」被網民鬧爆質疑「作故仔」 港鐵揭真相

智能手機及社交平台流行後，網民常在社交平台或Whatsapp 群組上載一些日常社會事件影片，上載者往往根據眼中所見「創作」出事件全貌。近日有網民在社交平台上載一條影片，見到一名乘客躺在扶手電梯出口，身邊有一張輪椅；發布者聲稱是「廢老唔去用升降機，反而去扶手電梯」以致輪椅翻側。影片一出，引起網民熱議，有網民質疑發布者沒有禮貌，無端將老人家稱為「廢老」，亦有網民質疑發布者未見到事件經過，僅憑一張輪椅便創作出相關的「故事」。

乘客躺扶手電梯出口 發布者質疑未使用升降機致輪椅翻側

有網民在社交平台Threads 發布影片，影片只有11秒，拍攝到一名乘客面向下躺在扶手電梯出口，身邊有一張輪椅，3位港鐵職員正從旁協助。影片「無頭無尾」，未有拍攝到事發經過，亦未有拍攝到港鐵職員怎樣幫助該名乘客，但該名發有者便在帖文以「廢老」形容該名乘客，更指「又有廢老唔去用升降機，反而去扶手電梯」令輪椅翻側。帖文並未交代發生地點及時間，但網民根據影片內的細節，估計事件發生在港鐵大圍站大堂。

網民質疑影片無頭無尾：作故仔用吓腦

網民留言譴責發布者的言論，有網民認為發布者「作故仔用吓腦」，「完全唔知前面發生乜事」，若真有輪椅從扶手電梯衝下，前面一定不少乘客倒地，「變成大型事故現場」；亦有網民鬧爆發布者，「只係一段無前無後既片，就judge（判斷) 人『廢』」，又自謙自己「見識少，從來無見個老人家自己推輪椅上扶手電梯的」。亦有網民大鬧樓主不懂尊重老人家，「用個腦諗一諗先再post嘢啦」。

港鐵：處理乘客爭執個案 其中一方表示 身體不適須協助

港鐵回覆《星島頭條》表示，根據記錄，事件發生於1月18日早上，大圍站職員當時處理乘客爭執個案，由於其中一名乘客表示身體不適，職員便使用輪椅協助該乘客，並召喚救護車及報警。

