兩青年涉與香港民主建國聯盟有關 擬認串謀分裂國家罪 排期7.3答辯

國安處早前拘捕多人涉嫌與「香港民主建國聯盟」相關，指他們參與在台灣成立，目的是推動「港獨」的組織。其中2名青年同被控一項串謀分裂國家罪，今於區域法院提訊。辯方表示兩人均將會認罪，法官陳廣池遂將認罪答辯及判刑定於7月3日。兩名被告沒有保釋申請，續須還押。

被告分別為26歲速遞員陳泰森和25歲侍應伍始東。他們同被控1項串謀分裂國家罪，指他們2024年11月6日至2025年7月9日，在香港一同串謀和與其他人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即：將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分從中國人民共和國分離出去；非法改變香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分的法律地位；或將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分轉歸外國統治。

案件編號：DCCC1367/2025

法庭記者：雷璟怡