Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜頭獎800萬元攪珠結果出爐 齊來對冧巴！

社會
更新時間：21:35 2026-01-22 HKT
發佈時間：21:35 2026-01-22 HKT

由於上期六合彩多達5注中頭獎，今期無多寶獎金累積，頭獎基金重回800萬元。六合彩將於今日（22日）攪珠，截止投注時間為晚上9時15分，總投注額39,449,578元。

今期攪出號碼: 4、9、15、24、27、31；特別號碼 : 45

近100期最旺的號碼分別是6(20次)、24(20次)、28(20次)、32(23次)、39(19次及45(19次)。當中以32為最旺，並開出32次。若以近10期最旺號碼而言，則結果有很大分別，分別是1(3次)、2(3次)、13(3次)、24(3次)、27(3次)及46(3次)。

買六合彩講求「好意頭」，多人中頭獎的「幸運投注站」買六合彩，截至2025年6月30日，香港賽馬會統計最多人中頭獎的10大場外投注站！

1. 中環士丹利街

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中六合彩頭獎次數：47次

2. 屯門市廣場

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
中六合彩頭獎次數：45次

3. 荃灣青山道

地址：青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中六合彩頭獎次數：41次

4. 尖沙咀漢口道

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中六合彩頭獎次數：41次

5. 上環干諾道西

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中六合彩頭獎次數：40次

6. 觀塘廣場

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20
中六合彩頭獎次數：37次

7. 九龍灣德福

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中六合彩頭獎次數：35次

8. 大埔廣場

地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中六合彩頭獎次數：35次

9. 上水石湖墟

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中六合彩頭獎次數：35次

10. 大埔廣褔道

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中六合彩頭獎次數：30
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
9小時前
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
9小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
11小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
9小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
10小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
6小時前
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
突發
1小時前