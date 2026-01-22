調查發現逾四成人難辨中成藥與保健品 三成人不知如何取得有效中醫病假紙

團結香港基金今（22日）發表題為《把脈 轉型 躍升：以中醫藥素養驅動跨界合作新局》的政策研究報告。報告訪問了800名市民，發現整體中醫藥健康素養水平屬中等，換算以100分為滿分，得分為69.8分；更多達四成人難辨中成藥與保健品。

32.9%人不清楚如何取得中醫病假紙

結果顯示，85.3%市民能夠利用中醫的健康建議（如環境或飲食調整建議）來改善身體情況，但40.2%市民難以分辨中成藥與保健品。另有32.9%市民不清楚如何取得具法律效力的中醫病假紙，26.4%市民不知道可就中醫服務向相關機構反應意見或投訴。

李正儀建議從政策評估、服務供應、人才培訓，以及教育推廣等方面，加深市民和醫護專業人員對中醫藥的認識。

調查顯示，大部分受訪者過去半年內透過社交媒體獲取中醫藥資訊，佔48.5%。此外，分別有40.6%及39.5%受訪者通過親朋好友、電視獲取資訊，只有19.1%受訪者向醫護專業人員獲得資訊。報告建議，大專院校醫療學院於現有課程加入中醫藥實務內容；安排醫學生參與短期臨床觀摩計劃等，提升醫護素養。

建議以精神健康為切入點增強市民認知

報告亦建議，以精神健康為切入點，加強市民對中醫藥認知。《中醫藥發展藍圖》將抑鬱症列為優勢病種，政府可優先推動中醫參與精神健康服務，強化中醫與其他醫療專業的跨專業合作。

同時，將香港中醫藥文化節列為年度恆常活動，並持續監察成效；加強中醫與教育界的跨界合作，令學童和青少年從小建立正確認知。

團結香港基金總裁李正儀致辭時表示，報告成功建立全港首個科學化中醫藥健康素養調查工具，並建議從政策評估、服務供應、人才培訓，以及教育推廣等方面，加深市民和醫護專業人員對中醫藥的認識，令中醫藥有更好的發展方向。

記者、攝影：曹露尹