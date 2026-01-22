Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

調查發現逾四成人難辨中成藥與保健品 三成人不知如何取得有效中醫病假紙

社會
更新時間：13:07 2026-01-22 HKT
發佈時間：13:07 2026-01-22 HKT

團結香港基金今（22日）發表題為《把脈 轉型 躍升：以中醫藥素養驅動跨界合作新局》的政策研究報告。報告訪問了800名市民，發現整體中醫藥健康素養水平屬中等，換算以100分為滿分，得分為69.8分；更多達四成人難辨中成藥與保健品。

32.9%人不清楚如何取得中醫病假紙

結果顯示，85.3%市民能夠利用中醫的健康建議（如環境或飲食調整建議）來改善身體情況，但40.2%市民難以分辨中成藥與保健品。另有32.9%市民不清楚如何取得具法律效力的中醫病假紙，26.4%市民不知道可就中醫服務向相關機構反應意見或投訴。

團結香港基金訪問了800名市民，發現整體中醫藥健康素養水平屬中等。
團結香港基金訪問了800名市民，發現整體中醫藥健康素養水平屬中等。
李正儀建議從政策評估、服務供應、人才培訓，以及教育推廣等方面，加深市民和醫護專業人員對中醫藥的認識。
李正儀建議從政策評估、服務供應、人才培訓，以及教育推廣等方面，加深市民和醫護專業人員對中醫藥的認識。

調查顯示，大部分受訪者過去半年內透過社交媒體獲取中醫藥資訊，佔48.5%。此外，分別有40.6%及39.5%受訪者通過親朋好友、電視獲取資訊，只有19.1%受訪者向醫護專業人員獲得資訊。報告建議，大專院校醫療學院於現有課程加入中醫藥實務內容；安排醫學生參與短期臨床觀摩計劃等，提升醫護素養。

建議以精神健康為切入點增強市民認知

報告亦建議，以精神健康為切入點，加強市民對中醫藥認知。《中醫藥發展藍圖》將抑鬱症列為優勢病種，政府可優先推動中醫參與精神健康服務，強化中醫與其他醫療專業的跨專業合作。

同時，將香港中醫藥文化節列為年度恆常活動，並持續監察成效；加強中醫與教育界的跨界合作，令學童和青少年從小建立正確認知。

團結香港基金總裁李正儀致辭時表示，報告成功建立全港首個科學化中醫藥健康素養調查工具，並建議從政策評估、服務供應、人才培訓，以及教育推廣等方面，加深市民和醫護專業人員對中醫藥的認識，令中醫藥有更好的發展方向。

記者、攝影：曹露尹

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
7小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
16小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
19小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
15小時前
01:41
格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益
即時國際
7小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
5小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
14小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT