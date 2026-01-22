Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉訛稱保單內容為真以騙佣金 2保險代理被控欺詐 獲准保釋至3.19再訊

社會
更新時間：12:28 2026-01-22 HKT
發佈時間：12:28 2026-01-22 HKT

2名前保險代理涉嫌謊稱2份保單申請的內容為真確，從而騙取保險公司的佣金及獎金。兩人同被控2項欺詐罪，今於東區裁判法院首次提堂。裁判官應申請押後案件至3月19日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。期間兩名被告獲准各以1萬元保釋，須居於報稱地址，以及不得接觸控方證人。

被告依次為33歲女子陳綺薇，和30歲男子黃俊輝，兩人均報稱前保險代理。他們被控於2023年3月某日至同年5月25日期間，包括首尾兩日，在香港藉作欺騙，即分別向富通保險有限公司虛假地表示2份保單的保險申請表連同有關證明文件為真確，並意圖詐騙而誘使該富通保險有限公司批准該申請，和發放按該富通保險有限公司政策計算的佣金和獎金。

案件編號：ESCC208/2026
法庭記者：雷璟怡

