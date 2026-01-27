麥理浩徑爆紅︱露營YouTuber：預約限流才是出路 方國珊倡商業營運 收入用作管理保育

疫情過後，本地露營與遠足熱潮持續升溫，西貢麥理浩徑一帶人流爆滿等問題備受關注。露營經驗逾十年、經營露營YouTube頻道《全職路人》的Desmond接受《星島頭條》專訪，解構現況。

Desmond：營地本已爆滿 現插針更密不勝負荷

近三年透過拍片記錄戶外生活與觀察的Desmond，見證香港露營文化轉變，表示疫情期間露營開始成為潮流，不但吸引本地人，更吸引內地及外地遊客專程前來享受香港的大自然，令原本已經「幾乎爆滿」的營地「插針插得再密咗」。

他指麥理浩徑在內地社交平台「小紅書」爆紅，他們主要來港行山兩三天，只是順道露營，令麥徑沿途營地的承載力不勝負荷，更出現元旦假期鹹田灣「淪陷」情況。

垃圾處理成痛點 意識待提升

Desmond回顧，自己中學時期已開始露營，疫情期間因更多人留港接觸戶外，才萌生拍片分享的想法，頻道成立三年，認為香港人近年環保守規意識有進步，而「自己垃圾自己帶走」的宣傳亦越來越多。他分享，留意到社交平台多了公審亂拋垃圾行為，也有不少人自發做義工，到營地或沙灘清理垃圾。

不過，即使本地人意識提升，也未必能抵消隨着人流急增帶來的壓力。Desmond直言，內地旅客的戶外習慣與港人存差異，解釋稱他們熟悉的是內地「景區管理」模式，覺得有垃圾桶就可以丟，未必有「帶走自己垃圾」的概念。部分人更因沿途無垃圾桶，便將水樽、包裝紙隨意丟棄，結果垃圾遍佈山徑與沙灘。

相關新聞：

露營客假期逼爆鹹田灣 公廁遍地垃圾廚餘 食環署：計劃安排「廁所事務員」值勤

麥理浩徑「小紅書」爆紅 遊客爬樹、BBQ 漁護署：郊園亂拋垃圾個案按年激增4.5倍

垃圾氣味吸引野豬 應守規學會「人豬共存」

垃圾問題亦直接引發生態風險。Desmond以野豬為例，指大量食物殘渣與垃圾，令野豬被氣味吸引到營地覓食、數量增加使人豬衝突更頻繁。他指以往野豬一般只翻找垃圾桶，現在只是見到帳篷，「唔理入邊有無人都照行過嚟摷嘢食」，形容已成惡性循環。

對於野豬問題，Desmond認為人與野豬應該共存，指牠們才是該處「原居民」，人類只是來大自然遊玩，不可能「因為我哋要安全露營而趕走牠們」。他認為根源在於人類亂拋垃圾、食物處理不當，甚至喂食等行為，只要大家守規矩、做好自己，相信能夠緩解問題。

倡仿荃錦營地採預約制

政府近年加強宣傳與勸導，但Desmond對教育成效並不樂觀，坦言「旅客只來兩三日，玩完就走」，難在短時間內構建環保文化。他認為，最實際的解決方法是限流，尤其針對人流極多的路線與營地，例如仿傚目前已採用預約制的荃錦營地，可即時減少人流所帶來的管理問題。

Desmond舉例，見過有營地垃圾桶爆滿後，垃圾被隨意堆放，風吹後散落四處，清潔工即使加倍人手亦難以處理包裝袋及垃圾碎片，它們最終會流入海洋或吹進樹林，生態系統一經破壞、難以復原。他呼籲露營人士，除做到「自己垃圾自己帶走」，若能力許可，亦可順道幫忙清理、帶走更多垃圾，愛護自己的地方。

相關新聞：

西貢鹹田灣除夕淪陷 「帳篷海」燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔

西貢鹹田灣跨年夜逼爆 公廁遍地垃圾滿佈屎尿 食環署：已加密清潔回復潔淨

野豬翻摷食物散落一地 露營客無視遍地垃圾走人？ 營友怒斥「無手尾」自發執拾

野豬夜襲馬鞍山營地狂咬帳篷 兩漢揮樹枝趕走 苦主：瞓瞓下見到個豬鼻｜Juicy叮

方國珊倡引入外判營運商 收費用於管理和保育

因應麥理浩徑及沿途的營地「爆紅」所衍生的衞生和承載力不足等問題，新界東南立法會議員、西貢區議員方國珊表示，理解「無處不旅遊」有助帶動本地經濟，但認為應避免遊客同一時間集中於單一熱門地點、超出負荷。她建議在熱門營地引入外判營運商，負責管理、清潔及維持秩序，透過收費將收入用於管理、維修和保育。

她以鹹田灣、大浪西灣露營為例，指垃圾槽等營地設施的設計，不足以應付大量遊客，例如咸田公廁只有兩格女廁，形容是捉襟見肘。她又指相關位置偏遠，部分營地更要經水路到達，清潔及運輸成本高，令垃圾問題更難處理。

她又提出以獎勵代替單純懲罰，例如鼓勵露營人士將垃圾帶回指定地點，換取紀念品或小獎賞，以正面方式推動「自己垃圾自己帶走」、文明旅遊；亦可透過認證導賞團及錯峰出行，協助分散人流。

漁護署：研制定訪客管理措施 開「小紅書」宣傳教育

漁護署回覆《星島頭條》表示，正研究為個別郊遊熱點評估承載力和制定適當的訪客管理措施，以確保郊野公園的可持續旅遊發展。署方指，漁護署香港郊野及海岸公園的「小紅書」帳號預計今年年中啓用，介紹香港的自然風光和郊遊路線，同時推廣有關遠足及郊遊時的注意事項、行山安全和禮儀，以及愛護自然等信息。

署方表示，會繼續密切監察郊野公園的情況，並按實際情況及需要適時加強郊遊熱點的巡查、清潔、宣傳教育及執法等工作。署方一向致力保持郊野公園潔淨，並於郊遊旺季加派人員巡查較多訪客到訪的郊遊熱點，加強宣傳保持郊野清潔及愛護環境等信息，同時根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）及《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向亂拋垃圾的違規人士採取執法行動。

記者：陳俊豪

攝影：何健勇