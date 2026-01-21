大鵬灣獲評國家美麗海灣 環保署及漁護署6大重點護生態 無人機助監水質

國家生態環境部去年12月公布第四批全國「美麗海灣」名單，香港大鵬灣以優異的綜合評分獲選為國家「美麗海灣優秀案例」。環境保護署與漁農自然護理署建設「美麗海灣」的六大工作重點包括全面管控水質，守護潔淨海灣；完善法治，保護生態；保護漁業資源，推動可持續發展；保留地方文化，承傳沿海與鄉村傳統；推動公眾參與，共建美麗海灣；深化區域合作，共同治理海洋環境。

灣內設有9個水質監測站

管控水質方面，根據《水污染管制條例》設立大鵬灣水質管制區，嚴格監控污水排放。灣內亦設有9個水質監測站，每月監測超過20項水質指標，並以環保署最近研發的「浮游藻類群落完整性指數」生物性指標，監測海灣富營養化情況。另外，結合無人機巡查及智能監察系統，提升海岸清潔與垃圾清理效率。成立跨部門工作組統籌海上垃圾及環境事故應對，並添置了3艘新海洋清潔船，配備收集海上垃圾及油污的高效設備和監測系統，加強應對海上垃圾及環境事故的能力。

劃定印洲塘東平洲兩個海岸公園 實施分區管理

根據《海岸公園條例》及《郊野公園條例》劃定印洲塘東平洲兩個海岸公園，以及郊野公園和特別地區等保護地。在海岸公園實施分區管理，劃定機動船隻禁區船內引擎船隻禁區及碇泊地點等，規範航行及捕魚活動，防止對珊瑚及生境造成干擾。持續監測印洲塘及東平洲等重點海域的珊瑚紅樹林及生態系統，並與科研機構開展珊瑚修復試驗，提升珊瑚資源。

保護漁業資源 推動可持續發展

至於保護漁業資源和保留地方文化，在海灣內推行增殖放流，並與深圳市合作促進漁業資源復育及區域聯動管理。於海灣內11個魚類養殖區持續監測水質，並將深海網箱自動化系統等現代化科技與傳統養殖結合。保存吉澳、鴨洲及荔枝窩等地的人文歷史與聚落景觀，推廣太平清醮天后誕陸上龍舟舞等非物質文化遺產相關的傳統習俗，並透過設立「故事館」及「文化徑」。

廣傳「山海不留痕」綠色郊遊文化，宣揚「自己垃圾自己帶走」。推行「海岸大使計劃」，培育逾600名青年義工推廣海洋保育，同時透過「香港海洋教室」舉辦校園講座生態考察及展覽等活動。每年招募志願潛水員，包括逾 1,000 名義潛者及生態學者，參與珊瑚礁普查，監測珊瑚健康狀況，為海洋管理提供科學數據。

粵港澳三地深化合作

粵港深三地設立多個專題小組及合作平台，推進區域海洋環境治理污染防控生態及漁業資源保育等工作的合作及交流。三地亦建立「跨境海漂垃圾通報機制」，並運用香港環保署研發的「海上垃圾電腦警示系統」，就跨區應對海上垃圾加強區域預測預警通報與協調清理，提高聯防聯控能力。