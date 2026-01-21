宏福苑大火｜獨立委員會2.5開指示會議 公眾周四起網上預約旁聽 名額400先到先得

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會公布，將於2月5日舉行指示會議，就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示。公眾人士可於明日（22日）上午10時至1月25日上午10時期間，透過網上預約，遞交登記表格，登記出席旁聽指示會議。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

成功登記人士2.3或前獲通知

成功登記人士將於2月3日或之前，收到由委員會秘書處發出的「確認成功登記通知」。電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由「[email protected]」發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。

指示會議將於2月5日上午10時，在中環愛丁堡廣場三號展城館3樓多用途廳進行，委員會主席陸啟康會就日後的聽證會給予指示，不會涉及證供的陳述及盤問證人。指示會議將開放予公眾人士旁聽。為讓更多公眾人士能出席旁聽，會議過程會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。公眾人士旁聽名額共約為400個。

行政長官已就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，審視事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於去年12月19日正式展開工作。

