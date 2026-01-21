騙逾180萬抗疫基金候懲 保安員疑裝病博輕判 見醫生手震失語 磁力共振等檢查卻正常

53歲保安於2020年先後19次以虛假資料申請「防疫抗疫基金」，聲稱經營2間茶葉店和17間美甲店，試圖欺詐共186萬元資助。該保安早前承認2項企圖欺詐罪，原訂今於區域法院判刑。辯方傳召醫生作供，腦神經內科醫生稱，被告覆診時的表現吻合腦退化疾病癥狀，惟被告還押期間的表現不符，醫生認為有假裝患病的可能。法官練錦鴻遂押後判刑至2月11日，期間被告續須還押。

見醫生稱手震失語幻聽但檢查結果正常

被告唐康繼，早前承認2項企圖欺詐罪，案情指被告須提交相片及帳單等以申請防疫抗疫基金下的紓困措施、即「零售業資助計劃」和「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」。但被告所交的17間美甲店相片完全相同，是源於另一間與其無關的美甲店，而茶葉店交易記錄上所涉的八達通卡更在被告家中搜出。

伊利沙伯醫院內科顧問醫生方榮志供稱，被告在2022年到急症室求醫，當時聲稱有頭痛、右邊身無力、出現幻聽等情況，然而磁力共振和腦電圖等檢查的結果均正常，考慮到上述病癥吻合皮質基底核退化症，即腦退化疾病之一，遂作出診斷。方續表示，後續覆診中被告出現手震、失語情況，亦須以輪椅代步，惟方認同病癥主要依靠被告表達，無客觀評估。

有醫生認為有誇大病情甚或裝病可能

控方盤問時指，被告於2023年至2025年還押小欖精神病治療中心，大部分時間不說話，但能自理，當懲教署人員不在場時，被告能自行進食及如廁。同年5月，被告更在無人攙扶下自行到法院應訊。方指腦退化的病情只會惡化，不排除被告的確患病，卻誇大病情，但方認為被告無病而虛構病癥的可能性較高。

精神科專科醫生蘇瑋琳指，最初診斷被告患抑鬱症是基於之前的醫療紀錄以及觀察其表情。初期被告不願以言語回應問題，後來表達能力明顯改變，被告願意以書面表達，能書寫完整句子。蘇最終認為，由於多次會面中被告的行動和表達的情況有波動，或有誇大症狀的可能。

案件編號：DCCC489/2021

法庭記者：雷璟怡