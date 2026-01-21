康健中心｜議員質疑服務點分配不均兼無中醫 政府：中心非診所 服務與站點數字無關

現時全港18區仍有8區未有設立地區康健中心，包括大埔區和沙田區。立法會今日（21日）處理有關地區康健中心和地區康健站的口頭質詢。有議員指，只有30萬人口的大埔雖沒有康健中心，但有8個康健站服務點，惟有70萬人口的沙田區卻只有2個服務點，認為情況奇怪。有議員又表示，地區康健中心沒有中醫師，未能發揮中醫在基層醫療中的作用，要求政府增加地區康健中心的中醫藥服務；政府指，當局提供服務與服務點數字沒有直接關係，又稱地區康健中心不是診所或服務提供者，不會聘請中醫駐診，期望用好社區的中醫服務。

最快今年第二季於瀝源增設服務點

目前大埔區和沙田區均未有地區康健中心。提出質詢的民建聯新界東北陳克勤問到，政府會否加快推展預計於2031年落成的大埔區康健中心，以及盡快落實沙田區康健中心的選址及落成時間表。政府指，康健中心2022年起全面覆蓋全港18區，當局會因應服務模式人口結構和分布需求等，持續檢示康健中心的選址，務求提供便捷以及地區為本的基層醫療服務。當局表示，會致力盡早落實擬建的大埔安邦路社區健康中心大樓。至於沙田的康健站現有兩個服務點，最快今年第二季會在瀝源的健康院增設第三個服務點，長遠暫定在火炭山尾街社區設施聯用綜合大樓設地區康健中心，中心落實前政府會密切監測服務需求和研究增設擴充服務點。

陳克勤追問，只有30萬人口的大埔沒有康健中心，但有8個康健站服務點，惟人口多達70萬的沙田區卻只有2個服務點，形容情況奇怪，問到政府能否加派服務到沙田區，如提供流動服務車。政府指，設服務點涉多個因素，亦非越多越好，要視乎人口分布和需求，沙田的地區康健站和大埔地區同一時間開始，沙田外展服務已進行276次，而大埔則只有153，雖然沙田只有兩個服務點，但其提供的服務比大埔多，強調提供服務與服務點數字沒有直接關係。

康健中心為協調樞紐 不設駐診中西醫

民建聯、新界東南葉傲冬指，西貢區亦只有寶琳一個康健站，問到政府會否考慮與NGO或區議員合作建立流動康健站，以擴大服務範圍。政府指，會有衞星的附屬中心和服務點，現18區中有10區設有康健中心，4區的康健中心正在施工，其中西貢區可望於2028年完成，另有4區會積極尋找地方建設。

身兼中醫師的陳永光指，目前地區康健中心沒有中醫師，未能發揮中醫在基層醫療中的作用，問到政府會否增加地區康健中心的中醫藥服務，並將中醫列進員工編制。政府指，地區康健中心不是診所或服務提供者，主要角色為基層醫療的樞紐協調服務，目前地區康健中心不設西醫，亦無計劃聘請中醫駐診，當局希望善用社區中醫的服務。

記者：林彥汛