涉違規聘外勞被制裁？ 北河（明河）燒臘飯店明哥解釋：與兩年前一舉動有關
更新時間：15:49 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:25 2026-01-21 HKT
勞工處宣布，因寶慶豐有限公司、北河（明河）燒臘飯店及淘多多（荃灣）有限公司，在申請「補充勞工優化計劃」時違規及拒絕聘用合資格本地求職者，故向3間僱主實施行政制裁，由2026年1月19日起，禁止其兩年內輸入外勞。
輸入外勞︱涉拒聘合資格本地求職者
勞工處指，經調查後確定該三間僱主違反計劃中有關本地招聘的規定。違規詳情包括：寶慶豐有限公司申請輸入普通文員及會計文員期間，未經本處同意下增加對本地求職者的招聘要求，並拒絕聘用符合原有要求的本地求職者；北河（明河）燒臘飯店及其經營者申請輸入廚房幫工時，沒有向求職者提供所有已通過勞工處初步甄別的職位空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者；以及淘多多（荃灣）有限公司申請輸入倉務員時，拒絕聘用合資格的本地求職者。
長期向弱勢社群派飯、人稱明哥或深水埗明哥的陳灼明，除經營「北河同行」亦有經營北河（明河）燒臘飯店，社交平台不時見到有網民張貼買飯票的收據，收據的抬頭正是北河（明河）燒臘飯店，與涉嫌違規聘請外勞的店舖如出一轍。
《星島頭條》記者就此事向明哥查詢，明哥回覆指現時經營的北河（明河）燒臘飯店位於大南街276號，現時受制裁的北河（明河）燒臘飯店則是位於大南街275號，並不是同一地址。而275號的北河（明河）燒臘飯店本來是由他承租，但因業主加租及出現漏水問題，早在兩年前已將店舖轉讓至「壹桶金小菜館」，當中並未收取任何金錢。至於為何該飯店未有轉名經營，明哥表示並不知情。
