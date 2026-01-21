財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜

有立法會議員今日（21日）提出質詢，關注長者在其擁有的物業單位自住時，即使無租金收入，仍須每季繳納差餉，加上日益增加的樓宇維修開支，影響其居家安老的意欲及生活質素，建議寬減或豁免長者自住物業的差餉。財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆指，若豁免長者業主自住物業繳交差餉，不但會減少政府在差餉方面的收入，而且會令差餉寬減機制變得複雜，政府未有計劃引入涉及資格審查的差餉寬減措施。

回歸後曾推出24次差餉寬減

許正宇表示，差餉一直是政府的穩定收入之一，2024/25年度的差餉收入約為327億元。政府每年在擬備財政預算案時，會因應社會各方面的意見、香港的經濟情況、公共財政負擔，以及社會各階層的需要，小心考慮是否推出一次性的差餉寬減措施。政府自1997/98至2025/26年度共推出24次差餉寬減，以減輕差餉繳納人的財政負擔。

未有計劃引入涉及資格審查寬減措施

許正宇指，政府在發放差餉寬減時，一直對所有差餉繳納人採取一視同仁的方針，以維持簡單易明及有效管理的差餉制度。如豁免長者業主自住物業繳交差餉，或就有關安排引入對相關差餉繳納人和自住物業的資格審查制度，不但會減少政府在差餉方面的收入，而且會令差餉寬減機制變得複雜，這包括長者業主需申報其單位符合自住物業的資格和適時更新其住宅物業的使用狀況，並備存相關資料及記錄以配合估價署的核實工作。估價署亦需審核有關申請、定期抽查獲批物業是否符合有關資格和跟進涉嫌不符合規定的個案，以減低寬減機制被濫用的風險。

他強調，政府現時已有不同措施為有需要的長者提供支援，考慮到現有對長者的支援措施和為維持簡單易明及有效管理的差餉制度，政府未有計劃引入涉及資格審查的差餉寬減措施。