北環綫研分階段開通 古洞站如期2027年投入服務 運物局：洪水橋優先建綠色集運

港鐵北環綫主線及支線項目目標於2034年或之前通車。民建聯新界北議員姚銘今日（21日）在立法會大會提出口頭質詢，詢問當局有否統計過去3年及預計未來3年，新界北新落成公營及私營房屋所帶來的人口增長，並制訂短、中期交通應對方案。運輸及物流局局長陳美寶表示，古洞站將於明年如期投入服務，並爭取北環綫於2034年開通。當局現時考慮在洪水橋及厦村新發展區建構智慧綠色集體運輸系統；至於古洞及新田段，則持開放態度。

陳美寶：古洞站明年如期投入服務

陳美寶指，過去三年新界北新入伙的房屋項目，主要包括上水清河邨及彩園邨，新增人口約9,400人。運輸署已在專營巴士營辦商年度路線計劃中作出規劃，包括於2024年9月新增巴士服務往來清河邨及上水鐵路站，並於去年12月開辦專線小巴路線往來彩園邨及石湖墟。未來數年，粉嶺北及古洞北新發展區的房屋項目將分兩階段落成，首階段由2020年中起至2027年，新增人口約55,000人；第二階段由2030年至2032年，新增人口約17萬人。

陳美寶表示，政府已制定多方面措施應付交通需求，包括按照「基建先行」及「創造容量」方針，及早規劃短、中期道路工程，其中粉嶺繞道東段將於今年年內通車，以紓緩上水及粉嶺市中心交通。政府亦計劃於2031年前逐步完成多項道路改善工程，包括寶石湖路行車天橋繞道、粉嶺繞道西段及擴闊古洞至上水段的粉嶺公路。

研北環綫分階段開通可能性

在公共交通方面，運輸署已因應首階段入伙，規劃開辦合共6條全新專營巴士路線，接駁古洞北及粉嶺北，直達上水或粉嶺鐵路站及北區醫院等主要社區設施，並提供跨區服務。

至於北環綫分階段啟用安排，陳美寶指，東鐵綫古洞站已於2023年動工，預計2027年投入服務。政府亦已與港鐵簽訂第一部分項目協議，令支線時間表提早兩年，與主線於2034年或之前同步開通，並會研究分階段開通可能性。

姚銘其後追問北都綠色運輸系統時間表。陳美寶回應指，洪水橋及厦村將優先建構智慧綠色集體運輸系統，古洞及新田段則先配合現有專營巴士或小巴服務，並對引入新技術及新能源持開放態度。

新社聯譚鎮國跟進北環綫東北綫及東延綫籌備進度，陳美寶表示相關工作正在進行，會按主線及支線經驗引入新建造方法。實政圓桌莊豪鋒則關注洪水橋鐵路通車時間，陳美寶指未來將以重鐵網絡為骨幹，配合屯門南延綫及洪水橋站等新基建，完善整體交通網絡。

記者：李健威