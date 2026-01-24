麥理浩徑「小紅書」爆紅 遊客爬樹、BBQ 漁護署：郊園亂拋垃圾個案按年激增4.5倍

麥理浩徑在社交平台「小紅書」爆紅，吸引大批遊客專程前來行山，不少人更參加兩日一夜或三日兩夜的「徙步露營團」。《星島頭條》記者日前在周末與露營界KOL、YouTube頻道《全職路人》的Desmond，經東壩前往麥理浩徑一段附近的浪茄灣營地實地考察，行山露營旅客眾多，惟同時發現不少破壞郊野公園情況，包括亂拋垃圾、生火BBQ、爬樹等。有來自廣州的露營客認為情況不文明，呼籲「自己垃圾自己帶走」。

浪茄灣營地 大人細路同爬樹

記者在萬宜水庫東壩一帶，已見到不少露營人士背起大背包，帶同帳篷、睡袋、行山杖等裝備，整裝待發，當中不少是由導遊手持「旗仔」帶領的徒步團。從東壩到浪茄灣沿途的山路大多路窄，惟時常遇到對頭的回程客，不時要「讓路」、擦肩而過。沿路亦見到漁護署大大小小的告示，呼籲遊人「自己垃圾、自己帶走」。

到達浪茄灣營地，映入眼簾的是滿滿的遊客，有的在扎營、有的在吸煙，也有家長和小孩排隊爬樹打卡。現場亦見沙灘上有多個「生火」、「燒地」痕跡，甚至有燒烤網和碳，相信是遊客「BBQ」後留下。

露營KOL：食物散落一地 易惹野豬覓食

Desmond亦留意到，沙灘上有很多碎膠和包裝袋碎，相信是清潔工在清理大件垃圾後，難以清理的垃圾碎屑。現場雖設有垃圾收集箱，惟垃圾數量太多，下午時份已逼滿垃圾箱，膠樽、食物包裝已散落一地，更有不少被棄置在沙灘角落。

Desmond表示，這些食物或有味道的垃圾落散一地，容易吸引野豬覓食，相信晚上野豬出沒時會在營地範圍翻找食物，倘不小心驚動牠們，營友或有危險。

廣州客呼籲：自己垃圾自己帶走

來自廣州的梁小姐與朋友一行4人，到麥理浩徑「兩日一夜」行山露營，晚上在鹹田灣露營後經浪茄灣折返。她指鹹田灣在「小紅書」相當熱門，不少露營人士前來觀賞日出，而她到訪的晚上整個沙灘「幾乎滿晒」，現場均以內地旅客為主。衞生方面，梁小姐坦言的確見到垃圾被棄置地上，但亦留意到不少本地義工自發撿拾垃圾。

她慨嘆「垃圾會影響景點，後面嘅人再睇就唔靚㗎啦」，強調她一行人會把垃圾自行帶走。梁小姐呼籲「自己垃圾自己帶走」，形容是最文明的做法。她指近年內地越來越流行行山、露營，不少人不想困在辦公室，希望外出感受大自然氣息，認為相比廣州，香港沙灘自然景觀和環境整潔更佳。

獨自從深圳前來的露營常客表示，幾乎每周都會來港到不同郊野地方行山或露營，稱讚香港海邊風景很好看、海灘的沙又白又柔軟，與內地不同，人數較少。

西貢東/西郊野公園去年22宗亂拋垃圾 按年激增4.5倍

根據漁護署回覆《星島頭條》查詢的數字顯示，2025年全港郊野公園內涉及「亂拋垃圾」的執法個案共44宗，較前一年的10宗大增3.4倍；當中位於西貢東郊野公園及西貢西郊野公園內的個案，更由2024年的4宗，增至2025年的22宗，升幅更達4.5倍。麥理浩徑第一、二段，以及附近指定露營地點，包括鹹田灣營地、浪茄灣營地和西灣營地，均位於西貢東郊野公園及西貢西郊野公園內。

就有關在郊野公園內生火或用火的管制，漁護署表示，儘管《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）容許在指定露營地點上生火或用火，惟訪客須小心用火，以及採取合理措施以防止對周邊植物造成破壞，否則有可能觸犯《林區及郊區條例》（第96章）的管制，一經定罪，最高可被判罰款25,000元及監禁1年。

記者：陳俊豪

攝影：何健勇