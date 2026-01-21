黑工︱去年拘569名僱主聘非法勞工 按年升逾一成 11名黑工涉駕駛白牌網約車

本港不同行業均有俗稱「黑工」的非法勞工，以低廉工資搶佔就業機會，更有企業濫用「補充勞工優化計劃」，嚴重打擊本地工人生計。勞福局局長孫玉菡回覆新界北立法會議員譚鎮國書面質詢時表示，政府一直密切監察就業市場情況，並因應最新情況靈活及精準地調整優化計劃實施安排，並大力打擊非法勞工，致力確保本地工人優先就業。

被捕聘黑工僱主按年增一成

黑工方面，入境處去年進行19,980次打擊非法勞工的執法行動，較2024年增加約11%，當中被拘捕的非法勞工僱主有569名，增幅同樣逾一成，被捕的黑工主要從事餐飲或裝修行業。至於涉及駕車載客的非法勞工，警務處於過去三年針對「白牌車」的執法行動中，共拘捕了11名非法勞工，並以「串謀詐騙」等罪名拘捕了11名涉嫌協助非法勞工透過網約車平台非法在港工作的人士。

輸入外勞︱向24宗違規僱主施加行政制裁

根據回覆的數字，截至去年底，勞工處共接獲832宗有關優化計劃的投訴，主要涉及懷疑僱主以輸入勞工取代在職本地僱員等，同期共向24名違規僱主施加行政制裁，包括撤銷22名僱主已獲得的輸入勞工批准和拒絕處理僱主隨後兩年提交的申請；以及中止處理兩名僱主已提交的申請及拒絶處理有關僱主在隨後一年提交的申請。

孫玉菡指，保安局於去年9月成立「跨部門反黑工專責組」，進一步加大打擊非法勞工的力度。專責組成員包括勞福局、教育局、運物局、入境處、警務處、勞工處和運輸署。專責組會繼續密切留意非法勞工的情況，並適時制定整體應對策略，加大力度打擊非法勞工，以保障本地勞工就業。