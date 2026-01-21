政府推3學生宿舍用地 甯漢豪：不以住宅釐定參考價 地契列明不可「賣散」

政府邀請市場就使用三幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地發展專上教育學生宿舍，於兩個月內提交意向書，預計三幅地可提供4500個宿位，最快可在26/27年度招標。發展局局長甯漢豪今早(21日)在電台節目表示，推出三幅用地，是要了解市場意向，政府會在賣地條款中清楚訂明，項目必須用作學生宿舍，並且不可以「賣散」。

甯漢豪表示，政府在去年年中推出政策，容許現有商業樓宇改裝作學生宿舍，當中不須減省現有的部分設施，同時亦「解放」了城規會的審批，「好多個案唔使審批，商業地都可以做學生宿舍」，又透露亦接獲20多宗申請將工廈改裝成學生宿舍。

地政署按「學生宿舍」釐定參考價 地契列明不可散賣

甯漢豪續稱，有關宿舍用地會以公開招標的形式，地政總署在釐定參考價時，會明確按照「學生宿舍」的用途作估算，而非以一般住宅或商業發展來計算。

她特別強調，今次的意見搜集開宗明義說明項目必須用作學生宿舍，日後會要求發展商在地契上寫明屬學生宿舍，並且不可以「賣散」。

被問到學生宿舍選址東涌是否太遠時，她表示東涌是新開發的地方，該地鄰近將於2029年落成的東涌東站，交通將非常便利。政府歡迎多元化的發展模式，例如由發展商直接營運，或與不同大學合作。

市建局設「加強版」承辦商名單 變被動為主動審查

針對近年備受關注的大廈維修圍標問題，甯漢豪指出，現時會革新「招標妥」。而「招標妥」平台內亦有包括顧問公司及承辦商的預審名單，但過往的名單較為簡單，主要依賴公司自行申報其過往項目經驗、人力資源，以及自行申報是否有犯罪或檢控記錄。日後將改由執法或執管部門提供，強調政府各部門都須參與，更新及提供資料。

行政協議及法律層面作研究 為市建局作後盾

甯漢豪表示，改革由政府主導，但亦需執行機構，而市建局作為法定機構，章程中亦有寫明推動大廈維修，因此選擇市建局作為執行機構。她承認市建局需要政府在資源上提供協助，包括資料的更新及搜集，當局會透過行政協議及法律層面作研究，為市建局提供足夠的後盾。

被問到有承建商被除名或紀律處分後，其後以改名或「借殼」等方法重新入標，甯漢豪表示，以承辦商為例，現時有不同的登記制度，屋宇署亦有其註冊制度，獲授權簽署人需經過面試考核。她又指「第日係咪要睇闊啲」，有聲音提到要審核董事、分判商等，甯漢豪指預審名單便能發揮作用。

打擊圍標屬跨政策局工作 成本增望業主覺物有所值

甯漢豪說，打擊圍標屬跨政策局工作，要讓業主有良好管治意識，及「唔好俾壞份子滲入法團」，政府希望盡量方方面面幫助業主。她又指「唔敢講今次提出嘅方方面面可以杜絕到圍標」，但希望提高阻嚇力及大家有提高意識；而革新招標妥後亦多了不少行政功夫，成本難免有增加，但為業主帶來保障，是「值得去投資嘅服務」，讓業主「付出嚟嘅錢物有所值」。



