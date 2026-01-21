每日雜誌｜稅務諮詢公司疑「走數」斷聯 20苦主求助無門 中介外判業務帳目混亂 東主逾期報稅難免責

臨近稅季，有稅務諮詢公司疑「走數」斷聯引起爭議。苦主群現有逾20人，涉款近25萬元；有苦主屢遭拖延，須向稅局申請延期繳交審計報告，另有苦主自去年11月起無法聯絡該公司。坊間稅務諮詢公司質素參差，有東主分享，有諮詢公司在付款前後態度兩極，甚至誤將其公司帳目與第三方對調。有會計界人士指，市面上有公司雖提供一般會計服務，但實際無權簽發審計報告，僅擔當中介將業務轉介予執業會計師處理；納稅人若因相關公司問題未能準時報稅，稅務局通常不會因而免除其法律責任，籲納稅人盡快另覓會計師補救，以免構成逾期報稅。

本港課稅年度由每年4月1日至翌年3月31日，稅務局會向各公司發出利得稅報稅表，納稅人須於1個月內填妥寄回。近年不少小型有限公司東主選擇聘請第三方公司代勞，該些公司提供會計、審計和報稅「一條龍」服務。東主只需備齊收支紀錄、發票、單據和銀行結單等文件，相關公司便會整理、核數並製作財務報表，代為向稅局申報，當中部分為中介公司，整理資料後再交由註冊會計師簽核。

「聊天機械人」回覆 退款無影

近日傳出有稅務諮詢公司疑似「走數」斷聯引起爭議。涉事公司名為「XX人」，苦主群組現時有逾20人，涉款近25萬元，當中包括有在校學生預繳10萬元委託該公司申請政府資助。多位苦主反映，該公司收款後皆表明開始「起草文件」，惟自去年10月起持續失聯，「電話打不通，電郵無人覆，WhatsApp亦不回。」另有苦主以5000元委託處理個人報稅，惟寄出單據後便無法聯絡負責人，「所有單據仍在對方手上。」

有苦主向本報提供對話截圖，該司僅以「聊天機械人」自動回覆，稱「1至4個工作天內回覆」，惟始終無真人回應。另有苦主多番追討後，去年11月初獲對方承諾在1個月內退回2500元預繳款項，惟至今仍未兌現，更有苦主因未如期報稅，收到罰款通知書，大感無奈。

有過去曾光顧的東主形容，該司聯絡電話眾多但回覆極慢，且不斷拖延，臨近期限才「壓線」遞交文件，令客戶提心吊膽。他憶述，去年備齊文件交予對方核數，卻在截止日前才被告知進度落後須申請延期，最終多番追問才確認文件已遞交。

據公司登記資料，「XX人」於2023年8月2日成立，持有商業登記，地址位於荔枝角一工商廈。有苦主曾於去年5月到訪該址，並無察覺異常，惟負責人斷聯後，苦主多次於辦公時間內到訪均發現無人辦公，至上月更見門外堆滿信件。

記者在周一（19日）到上址了解，發現該司未有營業，同層其他公司的職員指，該辦公室甚少人出入，亦不清楚其業務性質，「平日速遞員會把貨件堆放在門口，不見有人清走。」據悉，該司遷入單位約1年，最近一次在辦公時間營業已是1個月前；大廈物管公司租務部曾聯絡負責人，同樣未果。消息指，該司陷入營運危機，有僱員因遭欠薪多月已向勞工處求助。本報亦曾致電該公司聯絡電話並留言，同時發出電郵查詢，惟截稿前均未獲回覆。

「艇仔」外判質素參差 帳目對調錯報收入

相關事件只是冰山一角，業界反映從事中介業務的稅務諮詢公司質素參差。有東主分享，部分稅務公司在付款前後態度兩極，更曾發生誤將客戶帳目與第三方對調的嚴重失誤。

C小姐於2024年委託另一間稅務諮詢公司，她指繳費前職員聲稱有專責團隊跟進，「有問有答」並提供價目表及進度時間線。當時全套服務索價1.2萬元，職員游說她預繳翌年費用，聲稱可將平均年費減至9800元並加送公司秘書服務，豈料付款後服務進度一再拖延，且職員態度轉趨冷淡。

C小姐續指，其公司適逢首年報稅，令她分外緊張，惟該諮詢公司臨近報稅仍未主動聯絡。她多番主動查詢，對方卻敷衍應對，籲其不用追問，聲稱「有問題自然會找你」；直至遞交期限前夕，她於半夜收到陌生電郵，要求在翌日中午前補交文件，否則將面臨逾期報稅。

最令她震驚的是，該司竟將其帳目與第三方掉換。C小姐表示，她每月均有做簿記，該年度約有200宗生意，只有100萬至200萬元收入，但報告竟列出逾600萬元營業額。她諷刺地表示，「我肯定那盤數不是我的，我也想做這麼多生意。」

她提到，該司不同部門使用多個陌生號碼及電郵聯繫，管理極度混亂，懷疑工作已外判予第三方，「我每天這樣追問，比打工還慘！」她直言審計報告須由註冊會計師簽核，未料稅務諮詢公司不受規管，「我提供了大量機密文件，把公司整盤數給他，對方卻在未經我同意下傳給第三方。收錢後將客戶『扔來扔去』，這種服務感受極差。」

中介無權簽發報告 納稅人須負最終法律責任

會計界立法會議員吳錦華是執業資深會計師，他指，留意到市面上有未註冊公司提供一般會計服務，實際無權簽發審計報告，「他們只是中間人，把業務轉介予執業會計師處理。」他提到，雖然提供會計服務不違法，但若相關公司誤導客戶其為註冊會計師事務所，並虛報審計報告，便有問題。

會計界議員吳錦華提醒市民，對於過於簡單或明顯偏低的報價保持審慎態度。

對於因中介問題導致逾期報稅，吳錦華表示，報稅的法律責任在納稅人本身，即使納稅人聲稱受騙，稅務局亦不會免除其責任，「我想一般情況下，稅務局未必會接納。」他提醒市民對報價偏低或過於簡單的服務保持審慎態度，委託前應先到「會計及財務匯報局」網頁核實服務提供者是否持牌會計師事務所；一旦發現原委託公司無法完成工作，需盡快另覓會計師「補救」，以免逾期報稅。

稅務局回覆本報查詢時強調，局方職責在於評稅及徵收稅款，《稅務條例》並無賦予稅務局監管會計公司簽發審計財務報表，以及除去會計公司簽發審計財務報表職能的權力。局方提醒，納稅人有責任遵守《稅務條例》，不能以「已交託會計師處理」作為不遵守法例的辯解；若納稅人因委託的公司倒閉而受影響，應盡早聯絡稅務局，局方會按個案具體情況提供協助。

局方續指，納稅人若預計未能準時遞交報稅表，可於提交期限前以書面詳述理由申請延期，稅務局會按實際情況審批。若納稅人未能在指定期限或延期屆滿前提交報稅表，局方可發出「估計評稅」，納稅人可能面臨罰款或被檢控。

網上服務資訊混亂 盼推認證制度

有東主稱，坊間提供審計及報稅服務的公司眾多，部分自由工作者更在社交平台招攬生意；企業選擇服務時除衡量價格，亦會留意相關公司在社交平台上的知名度。

「付款前表現得很有耐性」

曾光顧諮詢公司「XX人」的東主稱，除考慮價格外，亦有留意該公司的社交平台，見其追蹤人數多，且有發表專業知識類的文章，感覺可信性較高，「付款前負責人曾進行電話諮詢，表現得很有耐性，才令我選擇其服務。」她無奈指，服務屢遭拖延，感覺有違服務承諾，而網上的資訊混亂，時有苦主投訴，「感覺（中介）缺乏監管。」

另有小型公司東主分享指，儘管需要預繳費用也樂意支付，「用1萬元就有人幫忙處理，只要不被罰稅即可。」但他直言，身邊不乏朋友同樣被拖延服務，期望當局規定該類公司須取得專業認證才能營運，以保障納稅人的權益。

資深會計師：核數審計無公價 耗時受多項因素影響

有執業資深會計師指，核數審計工作並無「公價」，業界普遍做法是先向客戶收取部分訂金，待報告完成後才收取尾款，亦有公司按客戶的營業額進行定價。

會計界立法會議員吳錦華指出，審計程序展開前，會計師事務所須先完成會計，將銀行流水帳單、收據、水電費及租金等各項開支單據，整理成損益表與資產負債表。他提到，審計及報稅所需時間視乎公司規模、文件是否齊備及客戶配合度而異，若文件齊全且溝通及時，普遍可於1至3個月內完成；部分新成立公司或對報稅流程感陌生，如未有及時回覆訊息或補交資料，耗時將更久。

根據香港會計師公會準則，審計收費並無統一價目表。吳錦華表示，業界慣例是先收部分訂金，「可能收40%訂金，便請客戶提供資料，待報告完成後才收取尾款。」對於長期合作的客戶，亦有會計師事務所會不收訂金，但他強調業界甚少會一次性收取全數費用。

他亦關注，市面上部分公司以客戶的營業額來定價，舉例兩間營業額同為1000萬元的公司，若從事物業買賣，交易宗數或較少；但若是零售業，由於交易量龐大，核數工作量自然增加，收費亦會相應提高。此外，部分涉及代客戶管有資金的行業，如律師事務所、證券公司等，其審計標準更為嚴格，即使營業額相同，服務收費亦可能相差數倍。

