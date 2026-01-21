Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜今日早晚寒冷 日間短暫時間有陽光及乾燥 氣溫回升至17度左右

社會
更新時間：07:03 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:03 2026-01-21 HKT

強烈冬季季候風正為華南沿岸地區帶來寒冷的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋廣東。

在上午五時，熱帶低氣壓洛鞍集結在馬尼拉之東北偏東約1320公里，預料向東南移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。

本港地區今日天氣預測，大致多雲。早晚寒冷。日間短暫時間有陽光及乾燥，氣溫回升至17度左右。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

展望未來一兩日大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度，日間氣溫回升幅度較小。週末期間早上仍然清涼。

受一股強烈冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，今日及未來一兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷。預料季候風會在週末至下週初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在今日橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
16小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
9小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查
突發
10小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
14小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
11小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
19小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
新宿六歌仙驚傳「知名」港客嘈到拆天 被勸後拒收斂 錄音聲帶流出引爆全網競猜｜Juicy叮
新宿六歌仙驚傳「知名」港客嘈到拆天 被勸後拒收斂 錄音聲帶流出引爆全網競猜｜Juicy叮
時事熱話
15小時前