天文台｜今日早晚寒冷 日間短暫時間有陽光及乾燥 氣溫回升至17度左右

強烈冬季季候風正為華南沿岸地區帶來寒冷的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋廣東。

在上午五時，熱帶低氣壓洛鞍集結在馬尼拉之東北偏東約1320公里，預料向東南移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。

本港地區今日天氣預測，大致多雲。早晚寒冷。日間短暫時間有陽光及乾燥，氣溫回升至17度左右。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。

分區氣溫

九天天氣預報

展望未來一兩日大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度，日間氣溫回升幅度較小。週末期間早上仍然清涼。

受一股強烈冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，今日及未來一兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷。預料季候風會在週末至下週初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在今日橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。