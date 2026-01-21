Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑火災引關注 消防處：持續主動巡查高火警風險、管理不善商廈

社會
更新時間：07:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-21 HKT

大埔宏福苑火災引起社會對樓宇消防安全的廣泛關注。為保障公眾安全，消防處於去年12月23及24日，針對全港132幢高風險商業大廈展開特別巡查執法行動，成效顯著。為進一步鞏固成果，消防處於本年1月再次採取特別執法行動，持續以主動巡查、果斷執法方式，全力消除火警危險。 

消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武在專訪中指出：「部分高風險商廈人流密集、用途多元，一旦發生火警，疏散時間與逃生途徑是否暢通，將直接影響傷亡程度。因此，消防處會持續以風險為本，加強巡查力度。」


行動策略：「重點打擊」嚴重個案 持續跟進管理問題

　　
黎健武表示，是次行動將採取「重點打擊」策略，集中處理風險高的個案，並持續跟進樓宇管理不善問題，從而提升整體消防安全水平及公眾守法意識。


「重點打擊」措施包括：

．針對已識別的高風險目標樓宇，加強突擊巡查及覆查，持續跟進樓宇管理狀況，防止火警危險再次出現。
．透過更具針對性的巡查與跟進安排，集中處理嚴重違規個案。
．向業主、物業管理公司及佔用人明確傳達訊息：消防安全屬持續管理工作，並非一次性改善後即可忽視，必須於日常妥善維護大廈管理。


巡查重點：及早消除常見火警危險


行動期間，消防處會以風險為本方式部署巡查，重點針對以下常見火警危險：

．逃生途徑（包括走火通道、樓梯及出口）被雜物
阻塞；
．防煙門被楔開、失效或損壞；
．出口門被鎖上；
．消防裝置及設備並非處於有效操作狀態，或未按規定進行年度檢查。


黎健武強調，部分火警危險表面看似輕微，但在實際火警中可能造成嚴重後果。尤其於人流密集、用途多元的樓宇，若疏散受阻，風險將急劇上升。消防處會按現場情況採取相應執法行動，包括直接檢控或發出「消除火警危險通知書，以加強阻嚇作用。


便衣突擊巡查配合覆查 提升執法成效


為提高執法成效，是次行動以便衣突擊形式進行，並會按風險評估結果安排覆查及跟進，以掌握樓宇日常管理實況及改善進度。黎健武指出，消防處會對反覆出現問題的個案加強處理力度，務求從管理層面減少火警危險。


宣傳教育為先 對高危違規必嚴肅跟進


黎健武表示，消防處會持續透過宣傳及教育提升公眾消防安全意識，並鼓勵物業管理公司建立恆常巡查、即時清理及糾正的機制，從源頭降低火警風險。然而，對於影響疏散及人命安全的高危違規事項，消防處必定依法嚴正處理。


檢視成效 研究恆常化安排


消防處會檢視是次特別巡查行動的成效及整體風險評估，並因應資源及實際情況，研究持續針對高風險樓宇作出突擊巡查及覆查，以提升樓宇的消防安全水平。消防處會繼續與業主、物業管理公司及佔用人攜手合作，共同防範火警危險。

黎健武補充，消防處將與物業管理業監管局及香港物業管理公司協會保持溝通、交流意見，加強業界對消防安全要求的理解與執行，從制度與管理層面共同提升本港樓宇的消防安全水平。

本報記者

