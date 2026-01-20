Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公院收費改革︱急症室次緊急及非緊急病人大跌兩成 平均等候時間減逾半小時

社會
更新時間：18:03 2026-01-20 HKT
發佈時間：18:03 2026-01-20 HKT

醫院管理局今日（20日）表示，自元旦（1日）實施公營醫療收費改革實施以來，公立醫院急症室整體求診人次有所減少，次緊急及非緊急病人數目下跌顯著，較去年同期大減逾兩成。緊急病人接受治療的平均等候時間亦有所下降，縮短至20分鐘。

急症室日均求診人次減14.6%

今年1月1日至1月18日，共有85,676名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，較去年同期顯著減少近一成半，其中4,889名病人分流類別為危殆及危急，較去年同期上升7.7%；38,155名病人分流為緊急，較去年同期下跌8.4%，次緊急及非緊急則為42,632人，較去年同期大減超過兩成達21.3%。急症室每日平均求診人次顯著減少14.6%。

緊急病人平均等候時間縮短至20分鐘

醫管局指出，約4,900名分流類別為危殆及危急的病人在新收費機制下獲豁免急症室收費，相關病人在收費改革前需要繳費；分流類別為緊急的病人於30分鐘內就診，達致服務承諾指標的比率由去年82.7%，增加至87.1%，而平均等候時間亦由22分鐘縮短至20分鐘；五類分流類別中，次緊急及非緊急病人佔比由去年54.2%減少至49.8%；次緊急及非緊急病人平均等候時間由去年144分鐘減少至111分鐘。
 
醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中表示，急症室的最新數據反映急症室的資源更能導向於處理危急病人，非緊急或有其他醫療需要的病人亦會尋求急症室以外更合適的醫療服務，達致公營醫療收費改革的初衷，將資源集中及有效治療有緊急醫療需要的病人。

至今共952名急症室病人申請退款

另外，醫管局在公營醫療收費改革實施後，將急症室退款機制恆常化，亦有助非緊急病人在分流後選擇轉往其他醫療機構就診。今年1月1日至18日，共有952名急症室病人申請退款。

相關新聞：

公院收費改革｜醫療費用減免點申請？去邊申請？一文睇清涵蓋範疇、申請資格、入息上限

公立醫院收費懶人包︱一文睇清新收費 街症$150 專科$250 磁力共振檢查$500

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
10小時前
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
01:00
日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 機師2男女台灣遊客情況未明
即時國際
2小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
6小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
7小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
即時娛樂
7小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
10小時前
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
6小時前