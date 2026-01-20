公院收費改革︱急症室次緊急及非緊急病人大跌兩成 平均等候時間減逾半小時

醫院管理局今日（20日）表示，自元旦（1日）實施公營醫療收費改革實施以來，公立醫院急症室整體求診人次有所減少，次緊急及非緊急病人數目下跌顯著，較去年同期大減逾兩成。緊急病人接受治療的平均等候時間亦有所下降，縮短至20分鐘。

急症室日均求診人次減14.6%

今年1月1日至1月18日，共有85,676名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，較去年同期顯著減少近一成半，其中4,889名病人分流類別為危殆及危急，較去年同期上升7.7%；38,155名病人分流為緊急，較去年同期下跌8.4%，次緊急及非緊急則為42,632人，較去年同期大減超過兩成達21.3%。急症室每日平均求診人次顯著減少14.6%。

緊急病人平均等候時間縮短至20分鐘

醫管局指出，約4,900名分流類別為危殆及危急的病人在新收費機制下獲豁免急症室收費，相關病人在收費改革前需要繳費；分流類別為緊急的病人於30分鐘內就診，達致服務承諾指標的比率由去年82.7%，增加至87.1%，而平均等候時間亦由22分鐘縮短至20分鐘；五類分流類別中，次緊急及非緊急病人佔比由去年54.2%減少至49.8%；次緊急及非緊急病人平均等候時間由去年144分鐘減少至111分鐘。



醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中表示，急症室的最新數據反映急症室的資源更能導向於處理危急病人，非緊急或有其他醫療需要的病人亦會尋求急症室以外更合適的醫療服務，達致公營醫療收費改革的初衷，將資源集中及有效治療有緊急醫療需要的病人。

至今共952名急症室病人申請退款

另外，醫管局在公營醫療收費改革實施後，將急症室退款機制恆常化，亦有助非緊急病人在分流後選擇轉往其他醫療機構就診。今年1月1日至18日，共有952名急症室病人申請退款。

