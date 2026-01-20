Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東港城室內花市開鑼 設全港首個8色蘭花彩虹裝置 業界料銷情增兩成

社會
更新時間：17:43 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:43 2026-01-20 HKT

農曆新年將至，將軍澳東港城將於1月21日至2月16日舉行室內花市「東港城第20屆新春花展會」，以「花開千駿迎新春」為主題，設有全港首個8色蘭花彩虹裝置，匯聚逾百種賀年花卉，供市民現場購買。

蘭花大王料年花提前售罄

今屆新春花展會由「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍和兒子楊尹俊，以及「年花大王」賴榮春帶來多款蘭花及吉祥年花，方便市民提早入手年花。楊小龍介紹指，是次展會特別帶來20款新品蘭花，當中包括10款本地蝴蝶蘭及10款日本矜貴蘭花，品種「又新又靚」。

市民開始對本地花有信心

楊小龍表示，花期較長、打理相對容易的蘭花，近年受到不同年齡層市民歡迎，甚至不少在港居住的外籍客人亦會以蘭花為入手目標。他指，市民往年一般在農曆十一月初一陸續買花，今年則有不少人提早一星期購買，估計可提早售罄，「大家現在都知道本地花可以放很久，對本地花有信心，雖然各種蘭花顏色相近，但其實品種有所不同，價錢由幾百元至千幾元。」

楊尹俊亦介紹設置在商場中庭的8色蘭花彩虹裝置，「它是以彩虹作主題，祝福香港人身體健康、順順利利，大家都可以活得精彩」。他提到，今年準備了4萬棵大眾花卉，「因為是自己園內供應，如果要增加貨量，可能就要提早3年開始種植」，同時需考慮有沒有地方種植，故每年貨量是固定的，更關注是花卉的質素，「希望將最優質的花卉帶給大家。」

北上買花新鮮感消退

賴榮春則表示，今次展會挑選了8款賀年必備年花，踏入新一年，不少家庭仍然希望藉新春為生活帶來正面轉變，相信今年生意比往年好，預計銷情可增長約一至兩成，「新春選購年花，除了節日習俗，亦帶有轉運、祈福的寓意，隨着市況逐步回穩，消費氣氛有所改善，加上購買年花送禮或自用一向是農曆新年的傳統，預料需求保持穩定。」

價錢方面，賴榮春坦言普遍不會有太多增長，「特別是在花墟，他們經常行，如果價錢太貴，他們會去第二間，除非有些客人很忠誠於你的舖頭，例如每一年在你那裏購買後，無論是公司、家庭都很順利、很旺，他就會在你那裏買」。他表示，一般家庭於新春期間會花費約800元至1,200元購買年花作家居佈置或送禮，選購時亦更着重寓意及實用性，「希望能夠錦上添花，暢旺運程。」

賴榮春指，今年是馬年，部分盆栽如馬蹄蘭、響鐘及鐘鈴等寓意着新一年有好預兆，「大家希望可以生活如意、順境、安定，很多人也會祈求世界和平，是一種歡樂」，充分反映市民心態和幸福指數。他又指，現時市民北上買花的新鮮感逐漸消退，「經常回去都變得不新奇，好像你回大陸消費一段時間，都會覺得其實無非如此，初時會經常去消費，之後就不會。」

記者：何姵妤

攝影：何家豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
22小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
8小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
7小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
00:42
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
39分鐘前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
8小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
22小時前