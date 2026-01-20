東港城室內花市開鑼 設全港首個8色蘭花彩虹裝置 業界料銷情增兩成

農曆新年將至，將軍澳東港城將於1月21日至2月16日舉行室內花市「東港城第20屆新春花展會」，以「花開千駿迎新春」為主題，設有全港首個8色蘭花彩虹裝置，匯聚逾百種賀年花卉，供市民現場購買。

蘭花大王料年花提前售罄

今屆新春花展會由「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍和兒子楊尹俊，以及「年花大王」賴榮春帶來多款蘭花及吉祥年花，方便市民提早入手年花。楊小龍介紹指，是次展會特別帶來20款新品蘭花，當中包括10款本地蝴蝶蘭及10款日本矜貴蘭花，品種「又新又靚」。

市民開始對本地花有信心

楊小龍表示，花期較長、打理相對容易的蘭花，近年受到不同年齡層市民歡迎，甚至不少在港居住的外籍客人亦會以蘭花為入手目標。他指，市民往年一般在農曆十一月初一陸續買花，今年則有不少人提早一星期購買，估計可提早售罄，「大家現在都知道本地花可以放很久，對本地花有信心，雖然各種蘭花顏色相近，但其實品種有所不同，價錢由幾百元至千幾元。」

楊尹俊亦介紹設置在商場中庭的8色蘭花彩虹裝置，「它是以彩虹作主題，祝福香港人身體健康、順順利利，大家都可以活得精彩」。他提到，今年準備了4萬棵大眾花卉，「因為是自己園內供應，如果要增加貨量，可能就要提早3年開始種植」，同時需考慮有沒有地方種植，故每年貨量是固定的，更關注是花卉的質素，「希望將最優質的花卉帶給大家。」

北上買花新鮮感消退

賴榮春則表示，今次展會挑選了8款賀年必備年花，踏入新一年，不少家庭仍然希望藉新春為生活帶來正面轉變，相信今年生意比往年好，預計銷情可增長約一至兩成，「新春選購年花，除了節日習俗，亦帶有轉運、祈福的寓意，隨着市況逐步回穩，消費氣氛有所改善，加上購買年花送禮或自用一向是農曆新年的傳統，預料需求保持穩定。」

價錢方面，賴榮春坦言普遍不會有太多增長，「特別是在花墟，他們經常行，如果價錢太貴，他們會去第二間，除非有些客人很忠誠於你的舖頭，例如每一年在你那裏購買後，無論是公司、家庭都很順利、很旺，他就會在你那裏買」。他表示，一般家庭於新春期間會花費約800元至1,200元購買年花作家居佈置或送禮，選購時亦更着重寓意及實用性，「希望能夠錦上添花，暢旺運程。」

賴榮春指，今年是馬年，部分盆栽如馬蹄蘭、響鐘及鐘鈴等寓意着新一年有好預兆，「大家希望可以生活如意、順境、安定，很多人也會祈求世界和平，是一種歡樂」，充分反映市民心態和幸福指數。他又指，現時市民北上買花的新鮮感逐漸消退，「經常回去都變得不新奇，好像你回大陸消費一段時間，都會覺得其實無非如此，初時會經常去消費，之後就不會。」

記者：何姵妤

攝影：何家豪