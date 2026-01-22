私隱公署成立30周年 鍾麗玲：公署兼備執法者、促進者及教育者角色

個人資料私隱專員公署將於8月迎來30周年誌慶。個人資料私隱專員鍾麗玲接受《星島》專訪時回顧公署過去30年工作，並總結為今次周年活動主題—「守護私隱、改革創新」。她指，公署素來致力履行《個人資料（私隱）條例》下的角色及功能，積極回應市民訴求，每年處理投訴數字大約3,500宗。同時，公署積極融入國家發展大局，包括參與制定《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》及參與環球私隱議會工作，「由一個執法者的角色，逐漸演變為一個促進者和教育者的角色。」

鍾麗玲表示，私隱公署近年由執法者的角色，逐漸演變為一個促進者和教育者的角色。葉偉豪攝

數碼年代資料外洩事故增多

鍾麗玲表示，公署30年來積極保障市民個人資料私隱，及推動保障私隱的文化。她指，在過去的大型資料外洩事件如八達通事件、國泰航空公司事件，甚或2019年的起底風波，都會出現大量的查詢和投訴，而公署亦確立了行之有效的處理投訴、查詢和循規審查的機制。

她透露，在1997年，公署僅收到227宗投訴，但過去幾年來投訴數字已升至大約每年3,500宗左右；在處理資料外洩事故方面，2010年只收到30宗資料外洩事故通報，但去年公署收到246宗事故，「反映在數碼年代資料外洩事故增多，這是環球趨勢；同時，市民保障私隱的意識也有所加強。」

個人資料私隱專員公署將於8月迎來30周年誌慶。資料圖片

30年來兩次修訂《私隱條例》

鍾麗玲續指，《私隱條例》30年來曾作出兩次修訂，分別針對直接促銷及打擊「起底」的修訂，亦反映出政府對保障私隱的肯定和支持。除了執法，公署也支持政府推動大灣區高質量發展，包括參與制定《大灣區標準合同》，確立了屬地概念，便利跨境個人信息流通同時符合內地及香港要求。另外，公署也積極聯通世界，目前擔任環球私隱議會轄下有關人工智能，及國際執法合作共兩個工作分組的聯席主席。

今年適逢國家「十五五」規劃開局之年，鍾麗玲引述規劃建議提到要堅持發展和安全並重，又指人工智能（AI）近年發展迅速，隨之帶來私隱在內的不同風險，稱香港現時採取較靈活的規管模式，公署亦推出了一系列指引，業界反饋非常正面。

鍾麗玲希望小朋友能透過音樂劇學懂保障自己，尊重別人的私隱，並向網絡欺凌、向起底說不。葉偉豪攝

小學巡迴音樂劇 向網絡欺凌說不

公署今次首個誌慶活動是小學巡迴音樂劇《私隱劇場：AI「智」安全》，講述一位小五學生使用AI技術及社交媒體時，不懂得保障自己個人私隱，令到自己及身邊人遭受網絡欺凌。鍾麗玲指，希望小朋友能透過音樂劇學懂保障自己，尊重別人的私隱，並向網絡欺凌、向「起底」說不。另外，公署亦出版有關保障私隱的小學生故事書，同時將舉辦高峰會議，及一系列的電台廣播，冀慶祝30周年同時，進一步加強市民保障和尊重個人資料私隱的意識。

記者：趙克平

