Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩︱頭獎4000萬攪珠出爐 即睇幸運兒係咪你！

社會
更新時間：21:34 2026-01-20 HKT
發佈時間：21:34 2026-01-20 HKT

六合彩連續4期無人中！最新一期今晚（20日）9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎高達4,000萬元。

今期攪珠號碼：1、4、6、9、44、46，特別號碼：27

近50期攪珠最旺號碼

統計馬會近期50次攪珠結果，被攪出最多次數的號碼分別為39（12次）；2（11次）、24（11次）、28（11次）；6（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。

八大幸運號碼：

號碼

 次數

39

 12

2、24、28

 11

6、11、17、44

 10

過去10期攪珠號碼：

期數

 日期 攪珠號碼

007
 
17/01/2026
 5、12、15、23、27、42、46

006
 
15/01/2026 
 3、6、37、38、39、44、48

005
 
13/01/2026
 14、24、34、38、48、49、27

004
 
10/01/2026
 3、16、20、22、24、37、42

003
 
08/01/2026
 15、21、24、40、45、46、13

002
 
06/01/2026
 2、8、12、19、28、36、1

001新年金多寶
 
03/01/2026
 2、10、13、16、20、21、14

134
 
28/12/2025
 7、10、11、19、25、30、45

133
 
25/12/2025
 1、2、4、30、41、43、13

132
 
21/12/2025
 9、17、27、34、39、47、46

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
13小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
10小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
5小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
9小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
6小時前