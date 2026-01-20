發展局就啟德、沙田及東涌東商業用地發展「專上教育學生宿舍」 邀請市場提交意向書

發展局今日（20日）邀請市場就使用三幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地發展專上教育學生宿舍，於兩個月內提交意向書。發言人表示，3幅用地都是「熟地」，且在規劃用途和發展參數方面適宜作學生宿舍，好讓中標者在最短時間內建成學生宿舍，以回應專上學生宿位需求。視乎收集到的市場意向，政府最早可於26/27年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展學生宿舍。

3幅地可提供4500宿位 最快26/27年度招標

發展局初步擬在地契中限制有關土地只可以作學生宿舍用途，並加入轉讓限制不能散賣，即如需轉讓，只可以整個發展轉讓，以確保用地上的學生宿舍能整體發展及營運。建築規約期暫建議為48個月。政府初步估計3幅用地總共可提供約4,500個宿位，但最終宿位數目則視乎項目倡議方提出的設計。

啟德用地鄰近新急症醫院及Megabox

位於啟德的用地位處啟德發展區前南面停機坪區，鄰近啟德體育園，並毗鄰今年啟用的新急症醫院，附近港鐵站包括啟德站和九龍灣站。用地面積約0.74公頃，最高地積比率為5.8，建築物高度限制為主水平基準上80米，而最高上蓋面積則為65%，可建最高樓面面積約為43,000平方米。

沙田小瀝源用地鄰近港鐵第一城站

位於小瀝源的用地周邊集合商業、住宅及其他土地用途，鄰近港鐵第一城站和石門站。用地面積約0.11公頃，最高地積比率為9.5，而建築物高度限制則為主水平基準上120米，可建最高樓面面積約為10 000平方米。

東涌東用地毗鄰港鐵東涌東站

位於東涌新市鎮擴展區的用地毗鄰將於2029年通車的港鐵東涌東站。用地面積約0.25公頃，最高地積比率為9，而建築物高度限制則為主水平基準上160米，可建最高樓面面積約為23,000平方米。

發展局又指，這將是首次透過於公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展。意向書邀請文件建議的3幅用地均位於市區或擴展市區，交通相對便利，附近社區及商業設施亦比較完善。這些用地在相關分區計劃大綱圖劃為「商業」用途，換言之按計劃發展學生宿舍將毋須另行提交規劃申請。有關用地已作土地平整，並具備基本基建。

發展局聯同教育局於去年7月推出「城中學舍計劃」，透過放寬發展管制措施，促成私營發展商／營辦商改裝商廈成為學生宿舍，照顧專上院校學生的需要。其後，2025年《施政報告》宣布將計劃擴展至涵蓋新建的學生宿舍。