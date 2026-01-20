義華大廈逼遷︱深水埗平價租盤難覓 居民不滿新界過渡屋偏僻：做開荒牛咩？

《簡樸房條例》今年3月生效，長沙灣義華大廈業主為配合條例，有意收回單位改裝，有劏房戶被要求搬遷。有住戶指通知期太短，時間更橫跨農曆新年，加上區內租盤短缺、租金上升，難在短時間內找到合適住所；亦有住戶指，若被迫離開原區，將影響工作、生活及醫療安排。

八旬翁嘆租屋難 身體差冀搬近醫院

80多歲的李先生在大廈居住約3年，月租2,600元。他指，若要搬離現址，最重要是有地方住，「畀唔到樓我搬去邊度？搬到街邊呀？」他說，現時私人市場租金遠高於他現時負擔能力，「以前2,000幾蚊都租到，𠵱家起碼4,500蚊以上」。他指，自己已申請過渡性房屋超過3年，但一直未獲編配，政府人員近日曾到場為他登記，指可能會獲安排到北角、元朗或大埔等地的過渡屋。他無奈表示，「畀咗邊度就去邊度啦，冇得揀嘅。」

李先生又指，自己年事已高、行動不便，生活圈子集中在現居一帶，如搬往其他區將大受影響，「我行街市都要企幾次（休息）先行到返嚟」。他又提到，自己身體狀況欠佳，過去一年多次因呼吸困難入院，需經常往返醫院，「我分分鐘要入醫院，最好畀近啲醫院嘅地方我住」。他指，並非要求高額補償，只希望獲得基本搬遷費，「三五千蚊唔算多，我都唔敢要求多。」

67歲司機憂遷元朗過渡屋斷生計

居於大廈六七年的吳先生表示，月租約4,000多元，在附近從事夜班司機工作，凌晨兩三點才下班。現年67歲的他，指能找到這份工作已屬不易，若搬往元朗等地的過渡屋，交通時間及車費將大幅增加，「搬遠咗就返唔到工」。他說，自己在長沙灣居住近20年，生活圈子、工作都在附近，「你叫我搬去新界，我點返工」，認為搬遷安排欠缺考慮。他亦曾查看附近房源，發現「呢區冇盤，其他區又太貴」，又指自己不符合公屋及部分過渡屋資格，若最終未能找到房源，「唯有瞓街。」

居民劉女士自2024年起居住於一個9房分間單位，月租2,600元。她表示，業主未曾與她直接溝通，只在門外貼紙通知搬遷，之後再無任何跟進。她說，曾被建議搬往新界的簡約公屋等，但認為地點偏遠，生活不便，「人生路不熟，叫我哋做開荒牛咩」。她指，難以負擔三四千元租金，「冇錢、冇地方，點搬」，又稱若沒有搬遷補償，「死人都唔搬」，希望業主至少提供合理的過渡安排。

服務隊聯絡地產中介派租盤資料

房屋局已要求6隊「分間單位區域服務隊」為相關租客提供協助，香港單親協會是其中一隊負責機構。協會總幹事余秀珠表示，現時預計仍有一半住戶、約100多戶未搬走，當中20多戶已遞交過渡性房屋申請，正等待批覆，另有30多戶仍未決定下一步安排。她說，團隊已連續多日「洗樓」派發資訊，但仍有住戶表示此前不知道大廈已被收購，自己需要搬遷，估計部分人因長時間外出工作，未有留意門外貼出的通知。

她指，不少住戶希望留在原區，因此即使符合過渡性房屋資格，也傾向先在附近尋找租盤，但區內租金普遍三四千元以上，對原本只付2,000多元租金的住戶而言，負擔沉重。她又謂，逐間地產舖尋找合適單位，對長者、傷病人士尤其困難，因此團隊近日已聯絡深水埗地產中介聯會，由對方提供會員聯絡資料，協助住戶集中查詢可租單位，並把相關資料印成清單派發。

她表示，部分住戶與業主之間仍受合約條款約束，如租約未滿，雙方需按合約處理違約責任，「香港講合約精神，邊個違約邊個要賠」。她說，若雙方無法協商，可能需按合約處理相關爭議。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球

