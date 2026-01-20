涉深水埗狂毆老翁致死 無業漢否認謀殺 目擊證人供稱：個後生仔係咁踢個老人家心口

五旬無業男子5年前在深水埗街頭，突然狂毆素未謀面的老翁至倒地不動時，繼續用力又踩又踢；老翁其後送院治理，4個月後不治。無業男否認謀殺罪今於高等法院5男2女陪審團席前開審。目擊證人供稱他案發時「聽到啲好辛苦嘅叫聲」，然後「見到有個後生仔係咁踢個老人家（心口）」，他便衝往現場喝止：「唔好再打啦！會死人㗎！」 ，但該男子則說：「我跟大輝嘅，我唔驚坐監 」，他認為該男子是指自己「跟邊個黑社會大佬」。

目擊證人聞聲查看見死者被踢胸口

男被告張國輝被控於2021年12月4日，在香港深水埗南昌街香港科技專上書院外，謀殺男子劉榮漢。控方開案陳詞及控辯雙方承認事實指，死者送院後被發現全身多處傷勢，傷及胸肺、十二指腸動脈、小腸、胰臟等，留院治療4個月後，在2022年4月22日證實死亡，醫療報告顯示死者死因為心臟驟停（cardiac arrest）。

控方大律師葉祖耀（Neil Mitchell）傳召目擊證人陳偉州（譯音）出庭作供，陳憶述他當日凌晨約4時，在南昌街及大南街附近天橋休息，他突然被爭執聲音吵醒，「聽到啲好辛苦嘅叫聲，嗌到好辛苦」，隨即望向聲音來源，「見到有個後生仔係咁踢個老人家，我睇到起碼踢兩三下，踢心口」。

證人上前制阻被告自稱「跟大輝嘅，唔驚坐監」

陳指當時死者倒臥地上，他見狀立即衝到現場喝止被告，並向被告大聲呼喊：「唔好再打啦！會死人㗎！」，但被告稱「我跟大輝嘅，我唔驚坐監 」。陳理解被告是指他「跟邊個黑社會大佬」，但他不清楚誰是「大輝」。陳其後向被告表明自己「啱啱坐完監」，被告隨即默然離去。

陳目睹死者胸口有大量血跡，但他不確定是吐血或傷口出血。陳指當時老人家無法說話，意識不清，甚至連喊叫也喊不出聲。陳也不知悉被告與死者之間是否存在積怨。辯方盤問陳時質疑陳所提及他與被告的對話均為「生安白造」，也從沒有在警方口供中提及過，陳否認並指他錄口供時曾向警察提及有關對話，只是警方沒有寫下有關對話。

案件編號：HCCC324/2024

法庭記者：劉曉曦