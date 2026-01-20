Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉深水埗狂毆老翁致死 無業漢否認謀殺 目擊證人供稱：個後生仔係咁踢個老人家心口

社會
更新時間：13:37 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:37 2026-01-20 HKT

五旬無業男子5年前在深水埗街頭，突然狂毆素未謀面的老翁至倒地不動時，繼續用力又踩又踢；老翁其後送院治理，4個月後不治。無業男否認謀殺罪今於高等法院5男2女陪審團席前開審。目擊證人供稱他案發時「聽到啲好辛苦嘅叫聲」，然後「見到有個後生仔係咁踢個老人家（心口）」，他便衝往現場喝止：「唔好再打啦！會死人㗎！」 ，但該男子則說：「我跟大輝嘅，我唔驚坐監 」，他認為該男子是指自己「跟邊個黑社會大佬」。

目擊證人聞聲查看見死者被踢胸口

男被告張國輝被控於2021年12月4日，在香港深水埗南昌街香港科技專上書院外，謀殺男子劉榮漢。控方開案陳詞及控辯雙方承認事實指，死者送院後被發現全身多處傷勢，傷及胸肺、十二指腸動脈、小腸、胰臟等，留院治療4個月後，在2022年4月22日證實死亡，醫療報告顯示死者死因為心臟驟停（cardiac arrest）。

控方大律師葉祖耀（Neil Mitchell）傳召目擊證人陳偉州（譯音）出庭作供，陳憶述他當日凌晨約4時，在南昌街及大南街附近天橋休息，他突然被爭執聲音吵醒，「聽到啲好辛苦嘅叫聲，嗌到好辛苦」，隨即望向聲音來源，「見到有個後生仔係咁踢個老人家，我睇到起碼踢兩三下，踢心口」。

證人上前制阻被告自稱「跟大輝嘅，唔驚坐監」

陳指當時死者倒臥地上，他見狀立即衝到現場喝止被告，並向被告大聲呼喊：「唔好再打啦！會死人㗎！」，但被告稱「我跟大輝嘅，我唔驚坐監 」。陳理解被告是指他「跟邊個黑社會大佬」，但他不清楚誰是「大輝」。陳其後向被告表明自己「啱啱坐完監」，被告隨即默然離去。

陳目睹死者胸口有大量血跡，但他不確定是吐血或傷口出血。陳指當時老人家無法說話，意識不清，甚至連喊叫也喊不出聲。陳也不知悉被告與死者之間是否存在積怨。辯方盤問陳時質疑陳所提及他與被告的對話均為「生安白造」，也從沒有在警方口供中提及過，陳否認並指他錄口供時曾向警察提及有關對話，只是警方沒有寫下有關對話。

案件編號：HCCC324/2024
法庭記者：劉曉曦

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
19小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
22小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
4小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
21小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
19小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
22小時前
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
02:43
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
政情
7小時前