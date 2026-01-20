私煙｜九龍區垃圾桶貼「正品大陸煙」廣告 價格低至22元 組織質疑加煙稅適得其反

私煙買賣問題猖獗，關注煙民權益組織「煙語知聲」今日（20日）舉行記者會，指九龍區近百個政府垃圾桶及煙頭收集箱，被張貼私煙廣告，以低至22元的價格促銷「低價正品大陸煙」。組織認為，問題源於煙稅過高，促請政府減稅以縮小完稅煙與私煙價差，從源頭打擊非法市場。

貼滿垃圾桶 精準向煙民推送私煙廣告

「煙語知聲」發言人楊浩泉表示，在油麻地、旺角、太子及深水埗4區，於數小時內已發現近100個垃圾桶及煙頭收集箱，貼有私煙廣告貼紙，每個垃圾桶貼有1至6張廣告不等。廣告標榜「低價正品大陸煙」，售價低至22元，遠低於逾百元的完稅煙，反映私煙市場競爭趨白熱化，私煙販之間競爭激烈，因此在煙民見得到的地方，精準向煙民推送私煙廣告；同時因不用負擔煙稅，價錢更低，證明「佢哋唔愁無生意」。

楊浩泉擔憂，在龐大利潤誘惑下，本港或會出現如去年8月發生的私煙幫派仇殺案，甚至步澳洲後塵，讓私煙市場成為黑幫爭奪地盤、販賣毒品及武器的財源。

「煙語知聲」發現的私煙貼紙廣告上，不僅留有內地及本地的通訊方式，標明是「中國平煙」，更發現在靠近跨境巴士及酒店的垃圾桶張貼數量更為猖狂，懷疑私煙集團或涉跨境交易，甚至收到報料，指位於永安九龍中心的衞生署控煙酒辦外垃圾桶亦有張貼有關廣告。

楊浩泉認為，私煙集團敢於將廣告直接張貼於垃圾桶上，顯示在龐大利潤誘惑下，公然挑戰破壞公物、宣傳煙草產品、銷售未完稅煙等多條法例，對社會治安帶來嚴重的隱患。

組織質疑加煙稅適得其反

楊浩泉又指，本港私煙問題日趨猖獗，與政府早年大幅增加煙稅有關，質疑加稅只會擴闊私煙與完稅煙的價差，刺激犯罪誘因，並迫使基層煙民轉向黑市，為私煙販帶來鉅量的非法客源。他建議政府盡快調低煙稅，縮窄合法與非法香煙的價差，以削弱私煙集團的利潤及犯罪誘因，並吸引煙民回歸合法市場。他亦建議政府重新審視全面禁止電子煙等另類煙草產品的政策，參考規管體育賭博的模式，將其合法化並加以規管，以開拓新稅基，補充庫房收入。

