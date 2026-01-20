Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

路政署憑中九龍幹線項目獲香港公路學會大獎 自主研發「偵測道路欠妥系統」獲優異獎

社會
更新時間：11:26 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:26 2026-01-20 HKT

路政署在社交平台發文，表示中九龍幹線工程項目榮獲「公路及鐵路項目」組別大獎，而自主研發的「偵測道路欠妥系統」（RDDS）於「工業、系統及創新」組別中奪得優異獎。

路政署署長邱國鼎早前（14日）率領團隊出席2025「香港公路學會大獎」頒獎典禮，領取兩項殊榮。路政署表示，香港公路學會獎項旨在表揚業界在公路及鐵路項目、工業革新、系統改進和創新技術與方案方面的卓越成就。

路政署中九龍幹線工程項目榮獲「公路及鐵路項目」組別大獎，而自主研發的「偵測道路欠妥系統」（RDDS）於「工業、系統及創新」組別中奪得優異獎。路政署FB圖片
路政署表示，中九龍幹線工程項目規模龐大，整個建造過程穿越九龍區鬧市，並運用了多項先進技術，獲得業界廣泛認可。路政署FB圖片
「偵測道路欠妥系統」（RDDS），利用結合地理空間人工智能（GeoAI）與高解像度攝影機及攝影測量技術的巡路檢測車，自動識別路面裂縫及褪色路面標記，準確度超過九成。路政署FB圖片
中九龍幹線工程項目規模龐大，整個建造過程穿越九龍區鬧市，並運用了多項先進技術，獲得業界廣泛認可；而自主研發的「偵測道路欠妥系統」（RDDS），利用結合地理空間人工智能（GeoAI）與高解像度攝影機及攝影測量技術的巡路檢測車，自動識別路面裂縫及褪色路面標記，準確度超過九成，展現突破性技術成果。

路政署稱將繼續努力，持續提升建設及維護運輸基建設施工作的質素。

