義華大廈逼遷｜服務隊接觸逾80戶協助安置與支援 議員憂簡樸房條例令劏房戶「下流」

更新時間：11:02 2026-01-20 HKT
深水埗義華大廈於去年11月易手，新業主計劃將單位改裝為「簡樸房」後重新出租，當中多戶劏房租客被要求於3月1日前搬遷。房屋局已要求6隊「分間單位區域服務隊」（服務隊）為相關租客提供協助。其中一隊服務隊負責機構香港單親協會總幹事余秀珠在電台節目表示，義華大廈約有二百多戶劏房居民，其協會已成功接觸當中超過八十戶。這些居民大多是長者，部分為獨居，亦有部分劏房戶在職，對突如其來的遷出要求，擔心工作和現有生活網絡受到嚴重影響。

余秀珠說，部分獨居長者，因為有親戚住在附近，可以互相照應。一旦搬到偏遠地區，就失去了支援。對在職居民而言，擔憂遷往新界的過渡性房屋，交通時間和車費都是沉重負擔。

安排過渡性房屋導賞團 聯繫地產中介提供便宜盤源

余秀珠坦言，居民對過渡性房屋並不了解，「佢哋一聽到遠就唔要啦唔要啦。」為了消除他們的疑慮，上周舉行了居民大會，當晚即有25戶登記表示考慮，至今已有22戶正式提交申請，仍有約三十多戶居民希望能在同區覓得居所。協會現正安排過渡性房屋導賞團，讓居民加深了解，目前有二十多戶答應前去參觀；為此，協會主動聯繫地區的地產中介聯會，請求協助尋找區內合適的平價盤源。

義華大廈劏房戶被要求搬遷 房屋局派服務隊「洗樓」助居民 部分住戶申過渡屋

部分NGO房屋單位設年齡限制

余秀珠又指，市區的過渡性房屋供應絕無僅有，目前可供選擇的項目主要位於大埔和元朗。此外，部分由其他非政府組織（NGO）提供的房屋單位，其申請設有年齡等限制，令一些超過62歲的長者未能受惠。

立法會議員林筱魯在同一節目表示，政府不能僅僅期望業主會出於好心而行事，更關鍵的是要掌握實質數據。他建議政府要跟進租客去向，尤其是「下流」的問題，劏房戶因不同問題轉租籠屋或非法劏房。政府必須掌握相關數據，增加供應甚至要調整政策，否則，若宏觀數據與市民實際感受的差異太大，將不利於施政。

臨時房屋非長策 根本問題待解決

林筱魯認為性房屋本身並非永久性解決方案，租客「頂住先」，其地點對部分租客而言，在交通等方面也未必是最佳選擇。若缺乏有效的長遠跟進，這些租客在臨時住宿期滿後，仍有可能回流到市區環境更惡劣的環境。

對於日後會否有義華大廈同類事件再次發生，林筱魯表示這次事件雖然是個別案例，但他「不相信是單一，以後不會再發生」，認為逼遷事件只不過規模有別。市場隨著簡樸房條例在三月全面實施，部分業主已不續租新租約，他希望政府能從此次事件中汲取教訓，真正做好準備，避免再次有同類事件發生。
 

