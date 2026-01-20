Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

華潤飲料攜華潤隆地啟動「寶貝重塑」 夥拍公益團體推動膠樽回收循環再生

社會
更新時間：11:42 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:42 2026-01-20 HKT

本港近年鼓勵將都市固體廢物回收作循環再造，企業也積極響應。華潤飲料與華潤隆地1月19日於香港華潤大廈共同啟動「寶貝重塑•GREEN未來」怡寶寶貝重塑×潤愛同行城市可持續行動，活動以互動體驗為核心，鼓勵市民親身參與膠樽回收，將環保理念轉化為社區生活習慣。

啟動儀式獲政商社界代表支持，包括華潤集團副總經理藍屹、香港品質保證局總裁陳沛昌、民建聯灣仔支部主席周潔冰SBS MH以及華潤集團辦公室、飲料、隆地負責人，連同本地公益組織包括春蕾計劃基金會、環保團體「綠環」及社會企業「好自然」 ，共同見證項目啟動，持續走進香港多個社區，將環保理念轉化為社區日常實踐的重要創新。

活動現場設置了多個體驗區域，打造了可參與、可體驗的完整循環體驗，設置了重塑回收點、重塑工坊、重塑寶貝士多、重塑合夥人簽約系列打卡位。華潤飲料表示，設於華潤大廈平台的「寶貝重塑」 體驗區，即日起將開展為期一周的公眾開放體驗，鼓勵市民親身參與塑膠回收，將環保理念轉化為社區生活習慣。

體驗區域以互動體驗為核心，其中在「重塑工坊」設置了熱壓設備，讓參與者親手將膠樽碎片轉化為精美的重塑福袋。「重塑寶貝士多」區域則展出由膠樽回收後再造的T恤、手袋、絲巾等各類再生文創產品，參與者可親身感受膠樽經回收後的再生價值與應用潛力。現場還設置「重塑之樹」，掛上由再生物料製成的福袋，市民可打卡留影。

此外，即日起至4月30日，市民可攜帶任何牌子的膠樽到華潤大廈大堂G層，可憑4個膠樽換領怡寶飲料1瓶，或3個膠樽換領1瓶怡寶飲用水。

「怡寶寶貝重塑計劃」自2023年推行以來，已覆蓋內地三十多個城市，累計吸引超過12萬人次參與。是次行動落地香港，標誌著該計劃於粵港澳大灣區的可持續實踐進一步延伸。主辦方表示，未來三個月，項目將聯同春蕾計劃基金會、綠環、好自然等多個本地公益夥伴，陸續走進香港各區社區，透過持續的「回收-重塑-新生」社區實踐，鼓勵市民將環保行動融入生活，共建更綠色的城市環境。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
16小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
19小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
16小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
18小時前
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
政情
4小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
13小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
19小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
19小時前