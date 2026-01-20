華潤飲料攜華潤隆地啟動「寶貝重塑」 夥拍公益團體推動膠樽回收循環再生

本港近年鼓勵將都市固體廢物回收作循環再造，企業也積極響應。華潤飲料與華潤隆地1月19日於香港華潤大廈共同啟動「寶貝重塑•GREEN未來」怡寶寶貝重塑×潤愛同行城市可持續行動，活動以互動體驗為核心，鼓勵市民親身參與膠樽回收，將環保理念轉化為社區生活習慣。

啟動儀式獲政商社界代表支持，包括華潤集團副總經理藍屹、香港品質保證局總裁陳沛昌、民建聯灣仔支部主席周潔冰SBS MH以及華潤集團辦公室、飲料、隆地負責人，連同本地公益組織包括春蕾計劃基金會、環保團體「綠環」及社會企業「好自然」 ，共同見證項目啟動，持續走進香港多個社區，將環保理念轉化為社區日常實踐的重要創新。

活動現場設置了多個體驗區域，打造了可參與、可體驗的完整循環體驗，設置了重塑回收點、重塑工坊、重塑寶貝士多、重塑合夥人簽約系列打卡位。華潤飲料表示，設於華潤大廈平台的「寶貝重塑」 體驗區，即日起將開展為期一周的公眾開放體驗，鼓勵市民親身參與塑膠回收，將環保理念轉化為社區生活習慣。

體驗區域以互動體驗為核心，其中在「重塑工坊」設置了熱壓設備，讓參與者親手將膠樽碎片轉化為精美的重塑福袋。「重塑寶貝士多」區域則展出由膠樽回收後再造的T恤、手袋、絲巾等各類再生文創產品，參與者可親身感受膠樽經回收後的再生價值與應用潛力。現場還設置「重塑之樹」，掛上由再生物料製成的福袋，市民可打卡留影。

此外，即日起至4月30日，市民可攜帶任何牌子的膠樽到華潤大廈大堂G層，可憑4個膠樽換領怡寶飲料1瓶，或3個膠樽換領1瓶怡寶飲用水。

「怡寶寶貝重塑計劃」自2023年推行以來，已覆蓋內地三十多個城市，累計吸引超過12萬人次參與。是次行動落地香港，標誌著該計劃於粵港澳大灣區的可持續實踐進一步延伸。主辦方表示，未來三個月，項目將聯同春蕾計劃基金會、綠環、好自然等多個本地公益夥伴，陸續走進香港各區社區，透過持續的「回收-重塑-新生」社區實踐，鼓勵市民將環保行動融入生活，共建更綠色的城市環境。

