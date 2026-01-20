Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫

更新時間：09:25 2026-01-20 HKT
發佈時間：09:25 2026-01-20 HKT

【大寒天氣/天文台】今日（1月20日）是二十四節氣的大寒，天氣顯著轉涼，天文台署理高級科學主任李鳳瑩表示，一股強烈冬季季候風將於今晚抵達，屆時本港會由東風轉為吹北風，市區氣溫將顯著下降至最低約16度。預料寒冷天氣將持續數天，明日（21日）至周五市區最低氣溫更會降至11至12度，新界地區會再低兩三度。

天文台︱今晚轉吹北風顯著降溫 周末稍回升

李鳳瑩指出，由於大氣中低層水氣較多，今次降溫屬於「濕凍」，有別於一月初陽光充沛的「乾凍」，在風寒效應及微雨影響下，市民的體感溫度或遠比實際溫度更低。

大寒天氣︱上次降溫日間有陽光 今次雲層覆蓋下較難回暖

李鳳瑩在電台節目解釋，影響本港的氣流方向是決定降溫程度的主要因素。今日初時吹東風，路徑經過海洋，天氣相對較暖，故溫度反應不大。但由今晚起，本港將轉吹北風，來自華北、華中的寒冷氣團會直接影響沿岸地區，導致氣溫顯著下降。

她預測，由星期三晚至星期五，本港天氣將會持續寒冷，大致多雲。直至周末，影響華南的強烈冬季季候風會被一股偏東氣流取代，屆時氣溫將稍微回升，但早晚天氣依然清涼。

天文台署理高級科學主任李鳳瑩。天文台YouTube片段截圖
天文台署理高級科學主任李鳳瑩。天文台YouTube片段截圖

「濕凍」來襲 體感溫度或更低

對於本次寒流的特點，李鳳瑩形容為「濕凍」。她解釋：「今次我們預計大氣中低層的水氣會比較多，到時預計一度雲帶會覆蓋住我們，所以陽光就無上次降溫（1月初）咁多。」

她補充，高空西風槽的波動情況將決定會否下雨。部分氣象預測模式顯示，若西風槽較為活躍，廣東地區有機會受微雨影響。在濕凍情況下，體感溫度會更低。她闡述：「水嘅傳導能力比空氣強，會加速我哋熱量嘅流失。加上如果啲水分蒸發嘅時候有蒸發涼卻嘅效應，就類似我哋平時做完運動之後流汗，帶走我哋嘅體溫，我哋感覺有機會更加凍。」不過對於西風槽強度，各模式現時仍有分歧。

此外，強風亦會加劇寒冷感覺。大風會加速帶走身體周遭的熱量，產生「風寒效應」，尤其在空曠當風的地方，體感會特別寒冷。

籲長者注意保暖及防滑

李鳳瑩特別提醒長者及身體較弱的市民，在此次濕凍天氣下要格外小心。她呼籲：「長者就一定要注意保暖啦，同埋啱啱提過大風啦，可能要避免長時間喺室外逗留，減低熱量嘅流失。」

她亦提到，長者因天氣寒冷或會穿上厚重衣物，可能導致身體靈活性下降，應小心活動，以防跌倒。

