天文台｜天文台發特別天氣提示 明起天氣轉冷 巿區低見11℃ 1.22最高氣溫調低至15℃

天文台在中午12時發特別天氣提示，指一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸。預料本港今晚轉吹北風，氣溫顯著下降，明日（1月21日）天氣轉冷。星期四及星期五（1月22及23日）大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小。市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

根據天文台9天天氣預測，明天起天氣開始降溫，最低氣溫12度，周四(22日)最低氣溫再降1度至11度，而最高氣溫亦較早前的預計再降一度至15度，周五(23日)氣溫稍稍回升，介乎12至16度之間。新界地區普遍寒冷，周四當日，新界多個地區跌至10度以下，其中打鼓嶺更只有5度低溫。

天文台預料季候風會在週末至下周初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在今明兩日橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。