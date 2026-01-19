Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

建華集團推「港人農地」品牌飼養十多種性價比高魚類 培育人才振興本土漁農業

社會
更新時間：22:29 2026-01-19 HKT
發佈時間：22:29 2026-01-19 HKT

建華集團宣布推出「港人農地」計劃，全方位投身香港漁農業，計劃透過大規模引入專才與現代化科技，活化本地漁塘及發展深海養殖，項目投資逾億元，目標在3年內活化超過1,000畝漁塘，提升本地漁農產值，為本港市民提供優質、健康、高性價比、低碳環保的本地製造漁農產品，包括淡水魚、蝦、蟹、鮑魚及貝類等海產。

建華集團已成功投得政府推出的大鵬灣（南）新魚類養殖區深海養殖項目，並獲漁農自然護理署頒發「海魚養殖業牌照」批准書 。項目將以現代化深海養殖技術為核心，在潔淨水域養殖出優質的海產。

建華集團主席凌偉業表示，該品牌產品定位於普羅大眾市場，不會專攻高價海鮮，強調「高性價比」而非低價競爭。他更提出，由市民網上「落單」，品牌會以「兩小時內由深海直送」的無人機送遞概念，以展示對產品新鮮度的追求。

他又指，建華集團將全力配合國家及香港特區政府的發展理念，培育專才及引入先進科技，結合集團的強大新鮮食品零售網絡，讓優質本地漁農產品從生產、冷鏈物流、零售到品牌建設，為香港市民提供優質漁農產品。
 

「港人農地」計劃啟動禮邀得環境及生態局局長謝展寰、 漁農自然護理署署長黎堅明、 行政會議成員張宇人、 立法會議員邵家輝、陳博智、梁進等人出席。謝展寰致辭時指出，政府目標在15年內將本地海魚養殖產量提升10倍，並正積極推動都市農業、建設多層式養豬場及設立漁業研究中心。

政商攜手共推本地漁農業轉型升級

根據香港漁農自然護理署（AFCD）最新數據，2024年本地捕撈漁業產量約92,000噸（價值24億港元），海魚養殖產量僅626噸（價值6,600萬港元），本地捕撈及養殖總產量僅佔香港海鮮消費約20%。然而，香港海鮮消費需求極高，年度進口量平均超過過350,000噸，本地市場存在巨大空間。此計劃正填補這一缺量，預計將顯著提升本地產值，為產業注入數十億港元的新經濟活力。

