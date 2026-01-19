銀價飆升吸引市民搶購 金行限購一小時售罄 學者料貴金屬價格續高企

現貨白銀價格一度升穿每盎司94美元，吸引市民搶購銀條作保值和投資。上環利昌金行因應需求大增，實施每人限購5條銀條，開店僅一小時，銀條和銀粒已全數售罄，有向隅顧客表示將再次前來排隊。經濟學者李兆波指出，地緣政治局勢不穩，預料黃金和白銀價格將維持高位。周生生集團大中華營運總經理劉克斌則提醒，銀價波動性較黃金更大，消費者應注意風險。

一人限購5條銀條 仍一小時售罄

上環利昌金行今早9時營業前，門外已有約50人排隊，排頭位的市民清晨約6時便已到場。現場所見，有客人以20,332元購入5條各重4両的銀條，平均每條約售4,066元。有顧客引述職員表示，本月客流量大增，金行每日售出約200條銀條，為盡量滿足更多客人，每人限購5條。

不到一小時，金行已在當眼處張貼「抱歉，銀條和銀粒已全部售罄」的字條。市民陳先生表示，原本打算購買5條銀條，待銀價再創新高時出售，沒想到到場時已售完，計劃翌日清晨再來排隊。

賣結婚金飾 套現做定期

與此同時，金價創新高亦持續吸引大批市民賣金套現。位於廟街的兩間收金店舖，標榜不收取佣金和火耗，今午有逾50人排隊賣金。鄺小姐表示，僅帶家中約一成金飾「試放」，打算先觀望金價走勢，再考慮是否放售餘下金飾，「這些是以前結婚時留下的金飾，存放了很多年」。她亦說，不會趁高價買金或銀作投資，賣金套現後會將資金轉做定期存款。

馬小姐打算放售多年前以兩三千元購入的金戒指，稱「應該可以賺不少」。她認為，金價上升是因為世界局勢混亂、戰火四起，但也覺得升勢已接近見頂，不會在高位追買。

學者籲投資組合備一定比例黃金

經濟學者李兆波表示，各地央行持續購入黃金作為儲備，只要戰火及貿易戰持續，加上美國前總統特朗普所帶來的政策不確定性，預料黃金和白銀價格將維持在高位。他指，由於投資金屬不產生現金流，僅建議在投資組合中配置一定比例的黃金。

周生生集團大中華營運總經理劉克斌表示，銀價上揚受金價持續走強帶動，但形容現時市況「炒賣味濃」，後市難以預測，提醒消費者注意風險，「銀價相對金價較低，波幅也更大。本地消費者較少買實銀炒賣，香港實銀現貨供應亦不多」。

他認為，黃金比白銀更值得投資，並預期在伊朗政局等地緣政治因素影響下，金價或可衝上每盎司5,000美元，「各國央行均有黃金儲備，金價即使炒高，走勢也相對平穩，信心較大。要有很充裕的資金，或需要分散投資，才會關注白銀。如果一般有餘錢，老實說我會買金多過買銀。」

劉克斌提到，自金價去年3月持續上升後，已有顧客到門市賣金，「去年9、10月時，有顧客帶了150両金條來賣，套現約六七百萬元」。

記者：梁國峰

攝影：陳浩元、盧江球、何健勇