2025年錄4990萬旅客人次訪港 按年升12% 日本、澳洲和中東等旅客大增25%

旅發局公布，2025 年全年初步訪港旅客數字為4,990 萬，按年上升12%；其中去年12月訪港旅客量錄得465 萬人次，較2024 年同期多9%。2025 全年共有3,780萬中國內地旅客人次訪港，較2024年同期增加約11%，佔全年訪港旅客量76%。

內地客佔訪港旅客量76%

非中國內地旅客約有1,210 萬人次，按年增長15%，佔總旅客量24%，當中台灣、日本、越南、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，按年增幅均達25%或以上；菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場亦已恢復至或超越疫情前的水平。

日本/越南/澳洲/中東等升幅達25%或以上

此外，過去一年訪港過夜旅客平均逗留時間為3.1晚；而根據旅發局調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度有 8.9分。