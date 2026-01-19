樂華南邨謀殺案｜涉殺害女友及4隻貓狗 非洲裔無業漢被控謀殺及虐畜等3罪提堂

28歲非洲裔無業男去年底涉嫌在牛頭角樂華南邨謀殺其女友，警方及後在單位內發現4隻貓狗的屍體，涉案男子被控謀殺等3罪。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，署理主任裁判官鍾明新應控方申請，將案件押後至4月13日再訊，待警方進一步調查，被告沒有保釋申請，期間須還押候訊。

被告浩賢JASON Oscar Egbe，報稱無業，被控謀殺、殘酷虐待動物及盜竊等3罪，控罪指被告於2025年12月29日，在香港秀茂坪樂華南邨喜華樓某室謀殺女子譚伊雯；及因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致三隻狗及一隻貓受到任何不必要的痛苦；另偷竊一部銀色APPLE iPhone 17 Pro Max，而上述物品為譚的財產。

案件編號：KTCC104/2026

法庭記者：黃巧兒