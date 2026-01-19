樂華南邨謀殺案｜涉殺害女友及4隻貓狗 非洲裔無業漢被控謀殺及虐畜等3罪提堂
更新時間：15:18 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:18 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:18 2026-01-19 HKT
28歲非洲裔無業男去年底涉嫌在牛頭角樂華南邨謀殺其女友，警方及後在單位內發現4隻貓狗的屍體，涉案男子被控謀殺等3罪。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，署理主任裁判官鍾明新應控方申請，將案件押後至4月13日再訊，待警方進一步調查，被告沒有保釋申請，期間須還押候訊。
被告浩賢JASON Oscar Egbe，報稱無業，被控謀殺、殘酷虐待動物及盜竊等3罪，控罪指被告於2025年12月29日，在香港秀茂坪樂華南邨喜華樓某室謀殺女子譚伊雯；及因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致三隻狗及一隻貓受到任何不必要的痛苦；另偷竊一部銀色APPLE iPhone 17 Pro Max，而上述物品為譚的財產。
案件編號：KTCC104/2026
法庭記者：黃巧兒
最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
2026-01-18 11:15 HKT