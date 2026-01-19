宏福苑大火︱運輸署宣布九巴71K號線 明起恢復廣福街市及廣福商場外中途站

運輸署今日（19日）表示，為便利大埔居民出行，九巴第71K號線（大埔墟站─大埔（太和））將由明日（20日）首班車起，恢復廣福街市及廣福商場外的中途站。

九巴71K號線恢復廣福街市及廣福商場外中途站

運輸署發言人表示，因大埔宏福苑火災的後續工作，介乎廣福街市與廣宏街的一段寶湖道及廣宏街維持封閉，行經上述路段的專營巴士路線仍需改道。經協調後，在不影響有關後續工作下，九巴第71K號線將恢復廣福街市及廣福商場外的中途站，便利廣福邨居民日常出行，包括往返港鐵大埔墟站和太和站以接駁鐵路服務，以及前往大埔墟街市、雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔政府合署等。

的士站臨時遷移至寶湖道近廣福停車場入口的停車灣

此外，為進一步便利居民出行，運輸署計劃將廣福街市及廣福商場外至今仍停用的市區和新界的士站，臨時遷移至寶湖道近廣福停車場入口的停車灣，目標在本月底完成相關工程後投入使用。

市民可參閱專營巴士營辦商網頁或流動應用程式，了解路線最新資訊。出行前應留意電台、電視台、運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息。