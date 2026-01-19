Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海皇粥店創辦人蕭楚基 遭高等法院頒令破產

社會
更新時間：14:03 2026-01-19 HKT
發佈時間：14:03 2026-01-19 HKT

開業33年的海皇粥店去年中全線結業，母公司海皇國際有限公司其後遭呈請清盤。海皇粥店創辦人之一的蕭楚基，早前遭債權人入稟高等法院提出破產呈請。蕭楚基不反對破產，暫委法官林展程直接頒令蕭楚基破產。

S.A.S. Finance Limited去年8月入稟高院高等法院呈請蕭楚基破產，呈請方在庭上指蕭楚基在以往聆訊中曾口頭上反對破產呈請，但於是次聆訊的3個工作天前仍未收到蕭楚基的反對誓章，蕭楚基表示他不反對破產，暫委法官林展程遂頒令蕭楚基破產。

案件編號：HCB6388/2025
法庭記者

