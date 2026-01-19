嶺大內地生認虛報TOEFL合格仍獲學士畢業 求情稱已在浸大進修碩士應可獲證書 准保釋2.2判刑

嶺南大學學士學位銜接課程2位內地生去年為求畢業，虛報托福（TOEFL）英語測試及格，當中24歲男生早前認罪候懲。另一名22歲女生今早在屯門裁判法院承認企圖以欺騙手段取得服務罪，求情指考過4次英語測試仍未達標，親自飛往柬埔寨考托福但身體不適才「請槍」。被告在東窗事發後已考達標英語成績，並獲嶺大發出學士畢業證書，現於浸大進修碩士課程「應該無困難畢業」。裁判官覃有方明言，香港小學生接受教育深明誠信及責任感的重要性，勸喻被告好好反省，將案件押後至2月2日判刑，待取社會服務令報告，期間被告獲准保釋候懲。

考4次託福不合格第5次「請槍」代考

報稱居住內地福建的22歲女學生黃鑫怡，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。控罪指，他於2024年5月27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即批准她畢業，並授予她公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

辯方求情指，被告是內地居民，因嚮往香港教育制度，而來港接受教育。當她考到嶺南大學的學士課程，並努力完成學業後，為了達到畢業的英文水平要求，考過托福及雅思4次「佢考過4次，都不能成功（達標）」，惟被告仍「努力裝備自己」，被告「得知柬埔寨比較容易，飛過去一心去考」，惟意外地當日身體不適，被告當年年僅22歲，深感焦急，及後遇見陌生人指能代考，故「嗰刻做咗嗰錯判」。

求情稱「冇停過裝備自己」

覃官質疑，當嶺大收到托福成績單，向被告做出詢問時，被告竟沒有和盤托出，直指「佢再講一個大話」。辯方回應，「佢之後先醒覺，要第一時間認錯」，及後嶺大的紀律委員亦已向被告作出訓示，要求被告必須要完成義工工作。被告在去年7月考獲英語測試的畢業要求，學校亦有為被告發出畢業證書。辯方指，被告「一路冇停過裝備自己，無放棄過自己」，被告「知道自己嘅過錯」，獲得嶺大學士學位畢業證書後，仍努力裝備自己，提高學術水平，進入浸大進修碩士課程，料今年將完成課程，形容「應該無困難畢業」。

被告黃鑫怡的案情指，黃是嶺大公共管理及智慧管治系4年級學生，課程屬自資性質，入學要求為持有副學士及高級文憑學歷，惟入學後須證明英語能力達標才能畢業，即托福成績達87分或以上，或雅思（IELTS）成績達6.5分或以上。

黃在2022年9月入讀該課程，原定2024年畢業。校方於2024年5月27日收到黃經電郵提交的托福成績表，發現考生照片與黃外貌不符。翌日（27日）學校職員召見黃時，黃聲稱5月在柬埔寨考托福，成績表的考生照片是黃本人，惟因覺照片拍得不太好看，故修改了照片。學校職員隨後聯絡托福機構，檢查黃的考試資格，終揭發本案。黃及後撰寫報告，承認請人代她考托福。

黃在去年2月8日被捕，她在警誡會面稱曾應考托福及雅思4次但成績不達標，得悉在柬埔寨考試比較容易獲取好成績，故安排到柬埔寨考托福。惟當日到達柬埔寨試場後，因病感不適，其後一名不知名者聲稱能以300元美金在柬埔寨請人代她考托福，最後收到成績表，她不認識考生照片中的人，故將照片修改成自己的樣子。

同案另一名24歲男被告賈鵬，報稱無業，報稱居住於內地深圳，早前承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪，案件將於明日判刑。控罪指，他於去年5月21日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示他己取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即以批准他畢業，並授予他公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

案件編號：TMCC2408/2025

法庭記者：黃巧兒