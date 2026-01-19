每日雜誌‧人物誌｜為舊居把關揭維修漏洞 方保僑籲參與法團護家園

宏福苑火災曝露大維修工程的安全隱患，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑的舊居牛頭角安基苑，當時亦進行大維修工程。火災後，他赫然發現屋苑聘用與宏福苑同一間顧問公司。為保安全，他臨急參加業主立案法團大會，又出席工程公司棚網測試，見證結果差強人意，其後當局勒令所有大維修樓宇拆棚網。這次經歷讓他醒覺法團事務有鎖碎，亦有牽涉生命安全的重要章節，盼市民多參與法團事務，才能守護家園。對工程重啟無期，及可能再花巨款聘請顧問公司的困局，他慨歎小市民該何去何從。

去年11月底，方保僑見證安基苑棚網的測試，發現效果差勁。

方保僑是牛頭角區老街坊，童年時住在牛頭角下邨，就讀區內小學及中學。1984年，他及家人入住剛落成的安基苑，至婚後遷入將軍澳。現時方媽媽仍居於安基苑，他定期回來探望母親，對舊居的一事一物深有感情。

去年5月起，安基苑進行樓宇大維修工程，4棟樓宇同時搭建竹棚，竹棚外圍再蓋上綠油油的棚網，整個工程涉款1.5億元。他指，安基苑樓齡逾40年，由外牆到內攏出現不同程度損壞，認同大維修工程有助翻新加固，其後他及家人支付10多萬元工程費用，之後亦未再過問工程細節。

去年11月底，宏福苑發生大火災，火災後的星期六晚上，方保僑回舊居吃晚飯。當時他發現電梯大堂張貼通告，提及翌日舉行業主立案法團大會商討改選事宜。他指，旁邊的附加通告更「吸睛」，因為提到安基苑與宏福苑均聘用「鴻毅建築師有限公司」作顧問公司，而當時廉署已拘捕該公司多名負責人，法團遂開會討論後續事宜。

方保僑指，安基苑的大維修工程原定下月完工，今年5月拆棚。 受訪者提供

因應維修工程，安基苑外牆一度搭起棚架及圍起棚網。 受訪者提供

測試棚網阻燃差強人意

他當時仍無意參與會議，但當晚有親友稱到達安基苑時，看到綠色棚網密麻麻包裹整幢大廈，恐懼感油然而生，臨時決定離去。他憶述當晚坐在客廳，看着幾米外的外牆竹棚及棚網，「感覺幾恐怖」。為了母親安全，他認為有必要跟進安基苑的工程進展，決定出席翌日的法團會議。他提到，與會者其實不關心法團改組，未幾便有居民要求盡快討論工程後續事宜，期間負責維修工程的偉利建築代表，堅稱所用棚網合乎英國標準，更承諾翌日進行公開實測。

方保僑稱偶然看到這張通告，萌生參與法團會議的念頭。 受訪者提供

當時方目擊測試，見證4個樣本竟有一個燃燒近2分鐘才熄滅，阻燃效果差強人意。巧合地，同日當局公布宏福苑初步棚網測試，證實棚網未達到阻燃測試標準，其後更勒令所有正進行大維修工程的樓宇，須拆除棚網及停止外牆工程，確保公眾安全。他指，安基苑的外牆棚網其後全數拆除，滿以為可以鬆一口氣，可是其後回家，竟發現後樓梯剛更換的新鋁窗，與牆身之間留下的空隙未被填封，明顯是火警隱患；若竹棚失火，濃煙便直撲入供走火的後樓梯，惟一直無人跟進。

方保僑指，安基苑的走火梯剛更換新鋁窗，但鋁窗與牆身的空隙一直未填封，憂成火警隱患。

法團工作繁瑣 住戶多卻步

數年前，方保僑曾出任將軍澳所住屋苑的業主委員會主席，推動屋苑參與「EV屋苑充電易資助計劃」。他指，電動車是大勢所趨，建充電樁更勢在必行，便參與推動，加上該計劃由政府資助，住戶較少反對，最終計劃順利進行，他亦於任期屆滿後卸任。

與大多數市民一樣，他對業主立案法團工作不感興趣，任期內更親身感受當中的繁瑣，「由通水渠到審批及檢視清潔合約、電梯合約。」他笑言，即使法團改選，一般人公私兩忙，無暇亦無意參與，「其實無人關心誰人當選主席。」他指，類似大維修工程，業主須夾錢付工程費，才較關注。

宏福苑火災揭露不少安全隱患，由工程監管是否足夠、天價維修費用是否合理，到材料質素是否合規格，都牽涉樓宇及住客性命安全，不容輕視。方保僑指，這一切都可以由市民平日多參與法團事務及提供意見做起，特別是涉及樓宇大維修的工程項目繁多，細節複雜，雖然一般市民並不認識，或所知有限，市民更應透過加入法團監察及發聲，否則在局外提出意見，往往被排擠及輕視，「如終是家園的事，一旦出事就太遲。」惟他亦慨歎，「真正的有心人很少，別有用心的卻不乏。」

重新聘顧問 費用難免大增

火災後，安基苑的大維修工程停頓至今。他指，工程原定2月竣工，5月拆棚，現時復工無期，相信住戶仍要與竹棚一起生活一段時間。他擔心，颱風季節到臨時，恐釀成竹棚鬆脫意外，「作為小業主、小市民，現時只能等待。」

對於未來，他亦認為充滿未知數。在安基苑的大維修工程中，作為顧問公司的「鴻毅」現已終止業務，他預期若未來當局批准復工，法團亦要重新招標聘用顧問公司。他估計，屆時顧問公司費用可能大幅上升，遠超過現時的30萬元，預期業主又要「夾錢」。

方保僑指，現時安基苑業主陷於進退兩難的局面，一面盼望盡快復工，但亦估計復工需再付額外費用，對不少年老業主是百上加斤。他指，這亦是不少正暫停大維修工程樓宇面對的困局，盼當局定出方向，協助市民渡過難關。

宏福苑火災發生至今近2個月，傷痛恐需漫長時間復元。對未來即將啟動的樓宇大維修工程，他冀盼當局加強監管，市民放下事不關己的心態，多參與法團工作，一起監察施工安全，才能守護家園。

方保僑指，法團事務瑣碎無人關心，但其實與居民息息相關。

方保僑說，安基苑雖已拆卸棚網，但竹棚仍在，仍有「被困着」的不安感覺。

搜購平板電腦贈災民 善用IT提升社福機構能力

宏福苑火災牽動港人心靈，社區支援一呼百應，在多個社福機構參與義務工作的方保僑亦有出力，包括為有心人搜購平板電腦送贈災民。

火災後2日的星期五，正是樂施會年度活動「毅行者」的舉辦日，身兼樂施會董事會成員的方保僑指，樂施會管理層意識到處於非常時期，翌日立刻召開緊急會議，商討如期舉辦或是終止活動，最終議決取消，以便政府及救援人員集中資源，投入救火救災工作，並將籌募得來的公眾捐款及物資，全數支援火災居民。另外，他亦曾協助有心人，為災民搜購平板電腦，助其繼續處理網上事務。

方保僑每年外訪，參加世界各地不同的資訊科技展覽。 受訪者提供

參與義務工作近20年

參與社福機構義務工作近20年，他希望透過加強機構的日常管理工作，使其更有效協助有需要的市民。他會借助自己的資訊科技知識，提升社福機構的資訊科技能力，例如在採購資訊科技服務標書的內容及所須注意事項上提意見。

他續稱，籌募經費是社福機構的重要工作，但置身網絡大時代，除沿用賣旗的傳統方法，亦須借助社交媒體推廣，讓公眾看見及認識到機構的工作。他強調，當市民受到感染及被感動，才會樂意捐款支持，讓服務得以延續。

記者：關英傑