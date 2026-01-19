恒生廣告「恒久．恒新」倒轉讀變粗口諧音？資深廣告人：其實賺咗 獻計放下身段順勢「玩埋一份」

恒生銀行近日在港鐵香港站一則新廣告口號「恒久．恒新」，有市民發現以懶音及反轉讀法演繹，竟變成諧音粗口，成為熱話後令不少人質疑廣告公司及銀行在設計時究竟知否箇中含意。資深廣告人梁志成今早（19日）在電台節目解構，相信廣告客戶未必會留意到「倒轉用懶音演繹呢4個字」，但認為廣告製作公司應該會想得到。

梁志成：社交媒體增曝光 恒生今次其實係賺咗

梁志成表示，廣告公司在製作或砌稿階段未必完全沒有機會察覺，但實際上問題往往是在廣告「上架」、放在真實環境中被大眾觀看後，才會浮現。他指廣告交稿時通常只是以文字方式呈交，客戶未必逐字反轉閱讀，因此即使有諧音或「另類讀法」，亦不一定容易被察覺。

不過他強調，只要討論並非直接針對產品或服務質素，即使帶有戲謔成分，也未必屬負面，反而透過Threads等平台廣傳，為品牌帶來難以用金錢衡量的曝光度。他直言，從宣傳角度看，恒生在今次事件中「其實係賺咗」。

現代品牌須具備「被討論的勇氣」

梁志成回顧，類似廣告諧音在以往亦曾出現，但當年未有社交媒體，影響只限於街頭或巴士站；現今則不同，任何創作一旦推出，便等同交到群眾手中，被不斷二次演繹、討論甚至放大。「今時今日個世界唔同晒，件事傳咗出去，如何演繹就係交俾群眾。」

梁志成透露，過往確實有客戶因為負評或爭議而選擇停播廣告，甚至追究內部部門責任；但他認為現代品牌須具備「被討論的勇氣」，不應因短期輿論壓力而自亂陣腳，懂得承受及回應公眾聲音，是社交媒體時代不可或缺的能力。

建議放下身段、與民同樂 更貼近恒生形象

對於是否應順勢「玩埋一份」，甚至推出相關活動，例如行山、將這句印在利是封等，梁志成認為未必過火，反而「放下身段」有助拉近品牌與市民距離。他指，銀行並非高高在上的機構，而是普羅市民日常使用的服務，若「順勢」一氣呵成、行多一步，更能配合恒生一向「貼地、落地」的品牌形象。

主角疑「認頭」：寫咗幾十句，但客戶千挑萬選揀中呢句

亦有疑似是今次廣告的作者在社交平台Threads上「認頭」並回應事件，直言「自己都笑咗、反轉讀句tagline（廣告標語），真係『抵死』」。他又指整個廣告工作中，自己只參與 tagline環節，而寫了幾十句tagline，但客戶千挑萬選、過千關斬萬將，笑稱「就係呢句，命中注定」。