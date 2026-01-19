天文台｜今日天晴 最高氣溫約23度 明晚氣溫顯著下降

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。在上午五時，熱帶風暴洛鞍集結在馬尼拉之東北偏東約550公里，預料向東北移動，時速約10公里，在菲律賓以東海域徘徊。

本港地區今日天氣預測，天晴。日間乾燥，最高氣溫約23度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。

展望明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。

分區氣溫

九天天氣預報

乾燥的東北季候風會在今日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。預料一股強烈冬季季候風會在明日開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。受一股偏東氣流影響，週末期間華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。