大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數

明日（20日）是廿四節氣的「大寒」，天文台表示，一股強烈冬季季候風會在明日開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台預測，明晚氣溫急降，由最高的21度跌至周三（21日）的最低12度，即一夜跌9度。

明晚氣溫顯著下降 周三市區最低11℃

天文台中午發出特別天氣提示，一股強烈冬季季候風會在明日逐漸影響華南，預料本港明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三至星期五大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。市民請留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。

1.22新界多區跌穿個位數 打鼓嶺6℃

根據九天天氣預報，周四（22日）則最凍，市區最低氣溫只有11度，新界多區包括沙田、將軍澳、天水圍、大埔、上水等均跌穿個位數，而打鼓嶺更一度低見6度。

本港地區下午及今晚天氣預測天晴，下午乾燥。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三至星期五大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。周末期間早上仍然清涼。