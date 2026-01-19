Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾任網罪科總警司 陳永安：警隊大半生涯 專責應對科技罪案及提升網絡安全能力

社會
更新時間：07:05 2026-01-19 HKT
發佈時間：07:05 2026-01-19 HKT

作為首任關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員，陳永安從事警務工作逾35年，曾任網絡安全及科技罪案調查科總警司，亦是國際刑警網絡罪案專家組主席，「我在警隊大部份時間負責刑偵工作，故在調查方面頗有心得，而警隊生涯的後半部分，主要是建立警隊應對科技罪案及提升網絡安全的能力」。
 



對未來工作充滿信心

 

陳永安自2020年從警隊退休後，曾於私人企業擔任電腦系統及網絡安全相關主管，並於2024年5月出任保安局助理總監（關鍵基礎設施）。他笑言，現回歸政府工作，擔任自己的專長，並作「開荒牛」，「參與制訂草案，到成立一條法例，及建構監管架構。」他表示，對未來工作充滿信心，亦將利用過往經驗及知識開展工作。
 


 

談及自身角色，陳永安指，專員需識別及指定營運者及其關鍵電腦系統；發出及修訂《實務守則》；監察《條例》遵從情況，並就電腦系統安全規管營運者；監察、調查及應對針對關鍵電腦系統的安全威脅及事故；以及與指定當局及政府部門協調實施《條例》。

他提到，現時專員辦公室共有32人，分為合規、行動、法務、行政四大範疇，當中設有兩名副專員分別負責合規及行動，合規即是監察營運者履行第一、二類法定責任，行動則負責事故應變和調查違規行為；日後將按工作量，視乎需要申請額外資源。

記者：何姵妤

攝影：何健勇

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
14小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
10小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
2小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
16小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
12小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
21小時前