曾任網罪科總警司 陳永安：警隊大半生涯 專責應對科技罪案及提升網絡安全能力

作為首任關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員，陳永安從事警務工作逾35年，曾任網絡安全及科技罪案調查科總警司，亦是國際刑警網絡罪案專家組主席，「我在警隊大部份時間負責刑偵工作，故在調查方面頗有心得，而警隊生涯的後半部分，主要是建立警隊應對科技罪案及提升網絡安全的能力」。







對未來工作充滿信心





陳永安自2020年從警隊退休後，曾於私人企業擔任電腦系統及網絡安全相關主管，並於2024年5月出任保安局助理總監（關鍵基礎設施）。他笑言，現回歸政府工作，擔任自己的專長，並作「開荒牛」，「參與制訂草案，到成立一條法例，及建構監管架構。」他表示，對未來工作充滿信心，亦將利用過往經驗及知識開展工作。







談及自身角色，陳永安指，專員需識別及指定營運者及其關鍵電腦系統；發出及修訂《實務守則》；監察《條例》遵從情況，並就電腦系統安全規管營運者；監察、調查及應對針對關鍵電腦系統的安全威脅及事故；以及與指定當局及政府部門協調實施《條例》。

他提到，現時專員辦公室共有32人，分為合規、行動、法務、行政四大範疇，當中設有兩名副專員分別負責合規及行動，合規即是監察營運者履行第一、二類法定責任，行動則負責事故應變和調查違規行為；日後將按工作量，視乎需要申請額外資源。

記者：何姵妤

攝影：何健勇